      събота, 27.12.25
          Общество

          ПРЕДИ МИНУТИ: Ново мощно земетресение разтърси Тайван, има опасност от цунами

          Изображение: telegraph.bg
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Земетресение с магнитуд 6,7 по Рихтер разлюля Тайван преди минути, съобщи Евро-Средиземноморският сеизмологичен център. Дълбочината на труса е 68 километра, а епицентърът е на 35 километра източна от крайбрежния град Илан.

          Към момента няма данни за пострадали и щети.

          Само преди три дни друго земетресение от 6-та степен разлюля острова и нанесе щети.

          Мощно земетресение удари Тайван Мощно земетресение удари Тайван

          Смята се, че при земетресения с магнитуд над 6 степен има опасност от възникване на цунами.

