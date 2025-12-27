ПРЕДИ МИНУТИ: Ново мощно земетресение разтърси Тайван, има опасност от цунами

Земетресение с магнитуд 6,7 по Рихтер разлюля Тайван преди минути, съобщи Евро-Средиземноморският сеизмологичен център. Дълбочината на труса е 68 километра, а епицентърът е на 35 километра източна от крайбрежния град Илан.

Към момента няма данни за пострадали и щети.

Само преди три дни друго земетресение от 6-та степен разлюля острова и нанесе щети.

Смята се, че при земетресения с магнитуд над 6 степен има опасност от възникване на цунами.