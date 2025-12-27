НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Предмет, приличащ на бомба, е открит на сметище край Монтана

          0
          44
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Цилиндричен метален предмет, наподобяващ взривно устройство, е бил намерен вчера на депото за твърди битови отпадъци край Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

          - Реклама -

          Предметът е с дължина около 47 сантиметра, зелен на цвят, и е открит от служители на депото. След подадения сигнал на място е извършен оглед от компетентните органи.

          Металният предмет е иззет, а по случая е образувано досъдебно производство, по което работи Районното управление на МВР – Монтана.

          На депото край Монтана се депонират отпадъци от 11 общини в Северозападна България.

          Унищожиха граната, открита край река Дунав (СНИМКА) Унищожиха граната, открита край река Дунав (СНИМКА)

          Цилиндричен метален предмет, наподобяващ взривно устройство, е бил намерен вчера на депото за твърди битови отпадъци край Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

          - Реклама -

          Предметът е с дължина около 47 сантиметра, зелен на цвят, и е открит от служители на депото. След подадения сигнал на място е извършен оглед от компетентните органи.

          Металният предмет е иззет, а по случая е образувано досъдебно производство, по което работи Районното управление на МВР – Монтана.

          На депото край Монтана се депонират отпадъци от 11 общини в Северозападна България.

          Унищожиха граната, открита край река Дунав (СНИМКА) Унищожиха граната, открита край река Дунав (СНИМКА)
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          С хляб и сол: Българите в Истанбул посрещнаха патриарх Даниил

          Никола Павлов -
          По стародавна българска традиция с хляб и сол православната българска общност в Истанбул посрещна българския патриарх и Софийски митрополит Даниил по време на първото...
          Общество

          ЗАРАДИ ЗАПЛАХИ: Спряха ремонта на дигата, защитаваща Гелеменово

          Никола Павлов -
          По искане на кмета на село Гелеменово Светлана Андреева, служителите на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница са прекратили дейностите по възстановяване на скъсаната...
          Инциденти

          Двегодишно дете е сред жертвите на инцидента с влак в Сливенско

          Никола Павлов -
          Дете на 2 години и неговата 35-годишна майка са загиналите при тежкия инцидент между пътническия влак София – Бургас и каруца, преминаваща през железопътен...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions