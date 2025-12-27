Предмет, приличащ на бомба, е открит на сметище край Монтана

Цилиндричен метален предмет, наподобяващ взривно устройство, е бил намерен вчера на депото за твърди битови отпадъци край Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Предметът е с дължина около 47 сантиметра, зелен на цвят, и е открит от служители на депото. След подадения сигнал на място е извършен оглед от компетентните органи.

Металният предмет е иззет, а по случая е образувано досъдебно производство, по което работи Районното управление на МВР – Монтана.

На депото край Монтана се депонират отпадъци от 11 общини в Северозападна България.