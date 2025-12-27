ПСС предупреждава: лавинен риск в планините – туристите да бъдат внимателни

В планините духа умерен вятър, а температурите се движат между минус 8° и минус 2°, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) при Българския Червен кръст.

След снеговалежите от четвъртък и петък снежната покривка в повечето планини се задържа, като вятърът започва да я пренася. Спасителите предупреждават туристите да избягват подветрените склонове, тъй като там съществува повишен риск от инциденти и лавини.

Има снегонавявания по пътеките, а високите части на планината са в типично зимно състояние, допълват от ПСС. В зимните курорти съоръженията работят частично, като условията са подходящи за спорт и туризъм, но с повишено внимание.

През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи, уточняват спасителите.