НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          ПСС предупреждава: лавинен риск в планините – туристите да бъдат внимателни

          0
          20
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          В планините духа умерен вятър, а температурите се движат между минус 8° и минус 2°, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) при Българския Червен кръст.

          - Реклама -

          След снеговалежите от четвъртък и петък снежната покривка в повечето планини се задържа, като вятърът започва да я пренася. Спасителите предупреждават туристите да избягват подветрените склонове, тъй като там съществува повишен риск от инциденти и лавини.

          Има снегонавявания по пътеките, а високите части на планината са в типично зимно състояние, допълват от ПСС. В зимните курорти съоръженията работят частично, като условията са подходящи за спорт и туризъм, но с повишено внимание.

          През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи, уточняват спасителите.

          В планините духа умерен вятър, а температурите се движат между минус 8° и минус 2°, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) при Българския Червен кръст.

          - Реклама -

          След снеговалежите от четвъртък и петък снежната покривка в повечето планини се задържа, като вятърът започва да я пренася. Спасителите предупреждават туристите да избягват подветрените склонове, тъй като там съществува повишен риск от инциденти и лавини.

          Има снегонавявания по пътеките, а високите части на планината са в типично зимно състояние, допълват от ПСС. В зимните курорти съоръженията работят частично, като условията са подходящи за спорт и туризъм, но с повишено внимание.

          През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи, уточняват спасителите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          ЗАРАДИ ЗАПЛАХИ: Спряха ремонта на дигата, защитаваща Гелеменово

          Никола Павлов -
          По искане на кмета на село Гелеменово Светлана Андреева, служителите на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница са прекратили дейностите по възстановяване на скъсаната...
          Инциденти

          Двегодишно дете е сред жертвите на инцидента с влак в Сливенско

          Никола Павлов -
          Дете на 2 години и неговата 35-годишна майка са загиналите при тежкия инцидент между пътническия влак София – Бургас и каруца, преминаваща през железопътен...
          Общество

          Терзиев: Поредният заявен „апокалипсис“ се отлага

          Никола Павлов -
          Столична община осигури чистотата в девет столични района, след като удължи договорите с настоящите изпълнители в Зона 1 (районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“), Зона...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions