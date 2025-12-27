На сутринта на 27 декември руският президент Владимир Путин посети команден пункт на руските сили за противовъздушна отбрана. Той проведе съвещание и изслуша доклади от началника на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов и командирите на военните групировки „Център“ и „Изток“, предаде ТАСС.

Президентът отбеляза, че създаването на зона за сигурност по границата между Русия и Украйна напредва с добри темпове, както и че руските въоръжени сили настъпват в Донбас и Запорожка област по цялата линия на бойния контакт.

ТАСС обобщи ключовите изявления на държавния глава и началника на Генералния щаб.

Основни доклади към президента

Путин беше информиран, че:

са освободени градовете Гуляйполе в Запорожка област и Димитров в ДНР ;

; руските въоръжени сили са поели контрол над Гуляйполския отбранителен район на украинските сили;

на украинските сили; инициативата уверено се държи от руските войски в Централния военен окръг ;

; завършено е унищожаването на украинските сили в Димитров ;

; развива се настъпление в района на Днепропетровск ;

; Гуляйполе се разчиства от остатъци от украински формирования ;

; бойци от групировката „Център“ са освободили село Артемовка в ДНР.

Президентът благодари на военните за освобождението на Гуляйполе и подчерта, че 5-а мотострелкова бригада е проявила изобретателност при операцията в Димитров, като нарече това „сериозна стъпка към пълното освобождение на ДНР“.

Изявления на Владимир Путин

„Всички задачи, поставени пред Въоръжените сили на Руската федерация, се изпълняват в съответствие с плана.“

„Създаването на зона за сигурност е в ход в граничните райони на Сумската, Харковската и Днепропетровската области.“

Президентът заяви, че руските войски увеличават натиска върху украинските въоръжени сили, а темпото на настъпление в Донбас свежда интереса на Москва към изтегляне на украинските войски от тези територии до нула.

„Лидерите на киевския режим не бързат да разрешат конфликта по мирен път.“

„Ако украинските власти не искат да прекратят конфликта, Русия ще реши всички въпроси с военни средства.“

Путин подчерта, че Русия се стреми да сложи край на войната, започната от Киев през 2014 г., и че още тогава е настоявала за изтегляне на украинските войски от спорните територии.

„Още от самото начало говорихме за необходимостта от изтегляне на войските. Ако ни бяха послушали тогава, нямаше да има бойни действия.“

Той добави, че настъплението в Донбас и Запорожка област продължава по цялата фронтова линия, а военните имат „с какво да зарадват гражданите“ по отношение на резултатите в зоната на СВО.

Изявления на Валерий Герасимов

По думите на началника на Генералния щаб:

руските сили контролират половината от градската застройка на Константиновка ;

; разчистват позиции на украинските сили по бреговете на река Оскол край Купянск ;

; освободено е село Степногорск в Запорожка област ;

; се водят боеве в югоизточната и източната част на Красни Лиман ;

; руските въоръжени сили напредват във всички направления в зоната на СВО.

Срещата в командния пункт потвърди, по думите на руското ръководство, че настъпателните действия и създаването на зона за сигурност по границата продължават според плана.