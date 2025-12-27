Рекорден финал за 2025 г.: злато, сребро и платина в ценови пик

Цените на златото, среброто и платината достигнаха исторически върхове в петък, подкрепени от очакванията за понижение на лихвените проценти в САЩ, отслабването на щатския долар и засилващото се геополитическо напрежение. Комбинацията от тези фактори насочи инвеститорите към традиционните „сигурни убежища“, съобщава Ройтерс.
Златото поскъпна до рекордните 4549,71 долара за тройунция, след което леко коригира стойността си. Към 19:03 ч. българско време цената му се установи на 4533,43 долара за тройунция, което представлява ръст от 1,2% спрямо предходната сесия. Фючърсите на златото в САЩ с доставка през февруари също отбелязаха силно повишение – с 1,43% до 4566,50 долара за тройунция.
Още по-впечатляващо беше движението при среброто. Благородният метал скочи с 6% до 76,24 долара за тройунция, като за кратко достигна 76,46 долара – най-високото ниво, регистрирано досега. От началото на годината среброто е поскъпнало със 164%, подкрепено от недостиг на предлагане, силен инвестиционен интерес и решението на Вашингтон да го класифицира като критичен метал.
Платината също отбеляза исторически ръст, достигайки цена от 2454,12 долара за тройунция. Към 19:03 часа металът се търгуваше на ниво 2438,92 долара за тройунция, което е увеличение от 9,8% за деня.
Според анализаторите пазарната динамика е резултат от очакванията за по-нататъшно облекчаване на паричната политика на Управлението за федерален резерв през 2026 г., както и от нестабилната геополитическа обстановка, която води до резки ценови движения при условия на по-ниска ликвидност.
2025 г. се очертава като изключително силна за златото, което е напът да отбележи най-големия си годишен ръст от 1979 г. насам. Основните двигатели остават облекчената парична политика в САЩ, активните покупки от централни банки и значителният приток на инвестиции към борсово търгуваните фондове, обезпечени със злато.