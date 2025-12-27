Рекорден финал за 2025 г.: злато, сребро и платина в ценови пик

Цените на златото, среброто и платината достигнаха исторически върхове в петък, подкрепени от очакванията за понижение на лихвените проценти в САЩ, отслабването на щатския долар и засилващото се геополитическо напрежение. Комбинацията от тези фактори насочи инвеститорите към традиционните „сигурни убежища“, съобщава Ройтерс.

- Реклама -

Златото поскъпна до рекордните 4549,71 долара за тройунция, след което леко коригира стойността си. Към 19:03 ч. българско време цената му се установи на 4533,43 долара за тройунция, което представлява ръст от 1,2% спрямо предходната сесия. Фючърсите на златото в САЩ с доставка през февруари също отбелязаха силно повишение – с 1,43% до 4566,50 долара за тройунция.

Още по-впечатляващо беше движението при среброто. Благородният метал скочи с 6% до 76,24 долара за тройунция, като за кратко достигна 76,46 долара – най-високото ниво, регистрирано досега. От началото на годината среброто е поскъпнало със 164%, подкрепено от недостиг на предлагане, силен инвестиционен интерес и решението на Вашингтон да го класифицира като критичен метал.

Платината също отбеляза исторически ръст, достигайки цена от 2454,12 долара за тройунция. Към 19:03 часа металът се търгуваше на ниво 2438,92 долара за тройунция, което е увеличение от 9,8% за деня.

Според анализаторите пазарната динамика е резултат от очакванията за по-нататъшно облекчаване на паричната политика на Управлението за федерален резерв през 2026 г., както и от нестабилната геополитическа обстановка, която води до резки ценови движения при условия на по-ниска ликвидност.

„Въпреки че съществува риск от реализиране на печалби преди края на годината, основната тенденция остава възходяща“, коментира Питър Грант, вицепрезидент и старши стратег по металите в Zaner Metals

2025 г. се очертава като изключително силна за златото, което е напът да отбележи най-големия си годишен ръст от 1979 г. насам. Основните двигатели остават облекчената парична политика в САЩ, активните покупки от централни банки и значителният приток на инвестиции към борсово търгуваните фондове, обезпечени със злато.