НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИкономика

          Рекорден финал за 2025 г.: злато, сребро и платина в ценови пик

          0
          64
          Снимка: Ройтерс
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Цените на златото, среброто и платината достигнаха исторически върхове в петък, подкрепени от очакванията за понижение на лихвените проценти в САЩ, отслабването на щатския долар и засилващото се геополитическо напрежение. Комбинацията от тези фактори насочи инвеститорите към традиционните „сигурни убежища“, съобщава Ройтерс.

          - Реклама -

          Златото поскъпна до рекордните 4549,71 долара за тройунция, след което леко коригира стойността си. Към 19:03 ч. българско време цената му се установи на 4533,43 долара за тройунция, което представлява ръст от 1,2% спрямо предходната сесия. Фючърсите на златото в САЩ с доставка през февруари също отбелязаха силно повишение – с 1,43% до 4566,50 долара за тройунция.

          Още по-впечатляващо беше движението при среброто. Благородният метал скочи с 6% до 76,24 долара за тройунция, като за кратко достигна 76,46 долара – най-високото ниво, регистрирано досега. От началото на годината среброто е поскъпнало със 164%, подкрепено от недостиг на предлагане, силен инвестиционен интерес и решението на Вашингтон да го класифицира като критичен метал.

          Платината също отбеляза исторически ръст, достигайки цена от 2454,12 долара за тройунция. Към 19:03 часа металът се търгуваше на ниво 2438,92 долара за тройунция, което е увеличение от 9,8% за деня.

          Според анализаторите пазарната динамика е резултат от очакванията за по-нататъшно облекчаване на паричната политика на Управлението за федерален резерв през 2026 г., както и от нестабилната геополитическа обстановка, която води до резки ценови движения при условия на по-ниска ликвидност.

          „Въпреки че съществува риск от реализиране на печалби преди края на годината, основната тенденция остава възходяща“, коментира Питър Грант, вицепрезидент и старши стратег по металите в Zaner Metals

          2025 г. се очертава като изключително силна за златото, което е напът да отбележи най-големия си годишен ръст от 1979 г. насам. Основните двигатели остават облекчената парична политика в САЩ, активните покупки от централни банки и значителният приток на инвестиции към борсово търгуваните фондове, обезпечени със злато.

          Цените на златото, среброто и платината достигнаха исторически върхове в петък, подкрепени от очакванията за понижение на лихвените проценти в САЩ, отслабването на щатския долар и засилващото се геополитическо напрежение. Комбинацията от тези фактори насочи инвеститорите към традиционните „сигурни убежища“, съобщава Ройтерс.

          - Реклама -

          Златото поскъпна до рекордните 4549,71 долара за тройунция, след което леко коригира стойността си. Към 19:03 ч. българско време цената му се установи на 4533,43 долара за тройунция, което представлява ръст от 1,2% спрямо предходната сесия. Фючърсите на златото в САЩ с доставка през февруари също отбелязаха силно повишение – с 1,43% до 4566,50 долара за тройунция.

          Още по-впечатляващо беше движението при среброто. Благородният метал скочи с 6% до 76,24 долара за тройунция, като за кратко достигна 76,46 долара – най-високото ниво, регистрирано досега. От началото на годината среброто е поскъпнало със 164%, подкрепено от недостиг на предлагане, силен инвестиционен интерес и решението на Вашингтон да го класифицира като критичен метал.

          Платината също отбеляза исторически ръст, достигайки цена от 2454,12 долара за тройунция. Към 19:03 часа металът се търгуваше на ниво 2438,92 долара за тройунция, което е увеличение от 9,8% за деня.

          Според анализаторите пазарната динамика е резултат от очакванията за по-нататъшно облекчаване на паричната политика на Управлението за федерален резерв през 2026 г., както и от нестабилната геополитическа обстановка, която води до резки ценови движения при условия на по-ниска ликвидност.

          „Въпреки че съществува риск от реализиране на печалби преди края на годината, основната тенденция остава възходяща“, коментира Питър Грант, вицепрезидент и старши стратег по металите в Zaner Metals

          2025 г. се очертава като изключително силна за златото, което е напът да отбележи най-големия си годишен ръст от 1979 г. насам. Основните двигатели остават облекчената парична политика в САЩ, активните покупки от централни банки и значителният приток на инвестиции към борсово търгуваните фондове, обезпечени със злато.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зеленски: Срещата с Тръмп ще бъде публична

          Никола Павлов -
          Срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп, която ще се проведе в неделя, ще бъде публична и в присъствието на медиите. Това заяви украинският...
          Политика

          Тръмп: Зеленски няма нищо, докато не го одобря

          Пламена Ганева -
          Американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да одобри никакво мирно споразумение между Украйна и Русия, докато лично не го разгледа и не даде...
          Политика

          САЩ с нова заплаха към Москва: Tomahawk при отказ от примирие

          Пламена Ганева -
          Американският сенатор Линдзи Греъм заяви, че Съединените щати трябва да обмислят предоставянето на далекобойни крилати ракети Tomahawk на Украйна, ако Русия откаже да приеме...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions