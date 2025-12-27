Руските атаки над Украйна доведоха до затваряне на летища в Полша

Полша временно затвори летищата в Жешов и Люблин, след като полските въоръжени сили вдигнаха изтребители във въздуха в отговор на мащабни руски въздушни удари срещу Украйна. Информацията беше съобщена от Ройтерс, позовавайки се на публикация на Полската агенция за въздушна навигация в социалната мрежа X.

Мярката е предприета като част от засилените мерки за сигурност в източната част на страната, в близост до украинската граница, на фона на продължаващите руски атаки.

По данни на Киевската областна военна администрация, руски сили са нанесли удари по няколко района в Киевска област, при които има ранени, както и сериозни щети по жилищни сгради, строителни обекти и промишлени предприятия. Информацията беше разпространена чрез „Телеграм“ и цитирана от „Укринформ“.

При отделен инцидент един човек е бил ранен в Ивано-Франковска област. По време на въздушната атака той е шофирал автомобил, след което е бил откаран и хоспитализиран в местна болница.

Междувременно полските военни съобщиха и за инцидент над Балтийско море, при който полски изтребители са прехванали руски военен самолет – пореден сигнал за нарастващото напрежение в региона.

На фона на ескалацията Белият дом обяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне утре с украинския президент Володимир Зеленски в Палм Бийч, щата Флорида. Срещата е насрочена за 15:00 ч. местно време (22:00 ч. българско) и ще бъде посветена на продължаване на разговорите за усилията за прекратяване на войната в Украйна.

Засега не е ясно дали ще бъдат обсъждани евентуални преговори с Русия, като Москва не се споменава в официалното съобщение на Белия дом.