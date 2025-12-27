НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Руските атаки над Украйна доведоха до затваряне на летища в Полша

          5
          96
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Полша временно затвори летищата в Жешов и Люблин, след като полските въоръжени сили вдигнаха изтребители във въздуха в отговор на мащабни руски въздушни удари срещу Украйна. Информацията беше съобщена от Ройтерс, позовавайки се на публикация на Полската агенция за въздушна навигация в социалната мрежа X.

          - Реклама -

          Мярката е предприета като част от засилените мерки за сигурност в източната част на страната, в близост до украинската граница, на фона на продължаващите руски атаки.

          По данни на Киевската областна военна администрация, руски сили са нанесли удари по няколко района в Киевска област, при които има ранени, както и сериозни щети по жилищни сгради, строителни обекти и промишлени предприятия. Информацията беше разпространена чрез „Телеграм“ и цитирана от „Укринформ“.

          При отделен инцидент един човек е бил ранен в Ивано-Франковска област. По време на въздушната атака той е шофирал автомобил, след което е бил откаран и хоспитализиран в местна болница.

          Междувременно полските военни съобщиха и за инцидент над Балтийско море, при който полски изтребители са прехванали руски военен самолет – пореден сигнал за нарастващото напрежение в региона.

          На фона на ескалацията Белият дом обяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне утре с украинския президент Володимир Зеленски в Палм Бийч, щата Флорида. Срещата е насрочена за 15:00 ч. местно време (22:00 ч. българско) и ще бъде посветена на продължаване на разговорите за усилията за прекратяване на войната в Украйна.

          Засега не е ясно дали ще бъдат обсъждани евентуални преговори с Русия, като Москва не се споменава в официалното съобщение на Белия дом.

          Полша временно затвори летищата в Жешов и Люблин, след като полските въоръжени сили вдигнаха изтребители във въздуха в отговор на мащабни руски въздушни удари срещу Украйна. Информацията беше съобщена от Ройтерс, позовавайки се на публикация на Полската агенция за въздушна навигация в социалната мрежа X.

          - Реклама -

          Мярката е предприета като част от засилените мерки за сигурност в източната част на страната, в близост до украинската граница, на фона на продължаващите руски атаки.

          По данни на Киевската областна военна администрация, руски сили са нанесли удари по няколко района в Киевска област, при които има ранени, както и сериозни щети по жилищни сгради, строителни обекти и промишлени предприятия. Информацията беше разпространена чрез „Телеграм“ и цитирана от „Укринформ“.

          При отделен инцидент един човек е бил ранен в Ивано-Франковска област. По време на въздушната атака той е шофирал автомобил, след което е бил откаран и хоспитализиран в местна болница.

          Междувременно полските военни съобщиха и за инцидент над Балтийско море, при който полски изтребители са прехванали руски военен самолет – пореден сигнал за нарастващото напрежение в региона.

          На фона на ескалацията Белият дом обяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне утре с украинския президент Володимир Зеленски в Палм Бийч, щата Флорида. Срещата е насрочена за 15:00 ч. местно време (22:00 ч. българско) и ще бъде посветена на продължаване на разговорите за усилията за прекратяване на войната в Украйна.

          Засега не е ясно дали ще бъдат обсъждани евентуални преговори с Русия, като Москва не се споменава в официалното съобщение на Белия дом.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Четирима алпинисти загинаха при лавина в Гърция

          Никола Павлов -
          Телата на четирима алпинисти, затрупани от лавина, бяха открити в планината Вардусия след продължителна и изключително трудна издирвателна операция, започнала след изчезването им в...
          Крими

          „Най-после НАБУ се захвана с тежката артилерия на украинската политика!“: Първи подробности за мегаоперацията в Киев

          Никола Павлов -
          Служители на Национално антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) извършват следствени действия в конгресно-изложбения център „Парковий“ в Киев, където се намира офисът на управляващата партия...
          Крими

          Огромен удар преди срещата Тръмп-Зеленски: Разбиха ОПГ на украински депутати

          Никола Павлов -
          Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) разкриха организирана престъпна група (ОПГ), в която са участвали действащи депутати от Върховната...

          5 КОМЕНТАРА

          5. Интересно защо само Руски тия от другата страна седят и гледат ли ? :O 😉 axaxaxxa

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions