С хляб и сол: Българите в Истанбул посрещнаха патриарх Даниил

По стародавна българска традиция с хляб и сол православната българска общност в Истанбул посрещна българския патриарх и Софийски митрополит Даниил по време на първото му мирно посещение в града, осъществено по покана на Вселенския патриарх Вартоломей.
В третия ден от визитата Негово Светейшество гостува на българската общност в Българската екзархия в квартал Шишли, където срещата се състоя в църквата „Свети Йоан Рилски“.
Патриарх Даниил беше тържествено посрещнат от църковното настоятелство на Фондацията на българските църкви в Истанбул с председател архонт Димитри Йотеф, както и от архимандрит Харалампи Ничев, свещеник на българските църкви в Турция.
В храма Негово Светейшество се обърна с прочувствено слово към събралите се вярващи и подари на църквата частица от мощите на свети патриарх Евтимий Търновски – жест на признателност към българската общност.
Той подчерта признателността към предшествениците, отдали сили и живот за българската църква и народ, като открои делото на патриарх Евтимий.
От името на българската общност Димитри Йотеф поднесе позлатен жезъл като дар за Негово Светейшество. В храма прозвуча „На многая лета“, изпълнена от всички присъстващи.
След службата срещата продължи с обяд в представителния салон на Екзархията, преминал в задушевна атмосфера. Сред официалните гости бяха вицепрезидентът Илияна Йотова, Вселенският патриарх Вартоломей, генералният консул на България в Истанбул Васил Вълчев, както и дипломати и общественици.
Бившият директор на Дирекцията по вероизповеданията проф. д-р Иван Желев сподели, че визитата е особено значима:
По думите му акцентът върху духовността и вниманието на Вселенския патриарх Вартоломей придават допълнителна стойност на визитата.
Първото мирно посещение на патриарх Даниил в Истанбул продължава и ще завърши утре.
