НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          С хляб и сол: Българите в Истанбул посрещнаха патриарх Даниил

          1
          97
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          По стародавна българска традиция с хляб и сол православната българска общност в Истанбул посрещна българския патриарх и Софийски митрополит Даниил по време на първото му мирно посещение в града, осъществено по покана на Вселенския патриарх Вартоломей.

          - Реклама -

          В третия ден от визитата Негово Светейшество гостува на българската общност в Българската екзархия в квартал Шишли, където срещата се състоя в църквата „Свети Йоан Рилски“.

          Патриарх Даниил беше тържествено посрещнат от църковното настоятелство на Фондацията на българските църкви в Истанбул с председател архонт Димитри Йотеф, както и от архимандрит Харалампи Ничев, свещеник на българските църкви в Турция.

          В храма Негово Светейшество се обърна с прочувствено слово към събралите се вярващи и подари на църквата частица от мощите на свети патриарх Евтимий Търновски – жест на признателност към българската общност.

          Патриарх Даниил и вицепрезидентът Йотова посетиха българския храм в Истанбул Патриарх Даниил и вицепрезидентът Йотова посетиха българския храм в Истанбул

          „Голямо благоволение е за нас днес да бъдем в Българската екзархия… да сме заедно на богослужение и да се стараем да няма нещо, което да ни разделя, а да бъдем едно в истината, вярата и любовта“, каза патриарх Даниил.

          Той подчерта признателността към предшествениците, отдали сили и живот за българската църква и народ, като открои делото на патриарх Евтимий.

          От името на българската общност Димитри Йотеф поднесе позлатен жезъл като дар за Негово Светейшество. В храма прозвуча „На многая лета“, изпълнена от всички присъстващи.

          След службата срещата продължи с обяд в представителния салон на Екзархията, преминал в задушевна атмосфера. Сред официалните гости бяха вицепрезидентът Илияна Йотова, Вселенският патриарх Вартоломей, генералният консул на България в Истанбул Васил Вълчев, както и дипломати и общественици.

          Бившият директор на Дирекцията по вероизповеданията проф. д-р Иван Желев сподели, че визитата е особено значима:

          „Това посещение е различно… съвпадението с храмовия празник на Желязната църква и присъствието на българския патриарх го правят изключително вълнуващо“, каза той.

          По думите му акцентът върху духовността и вниманието на Вселенския патриарх Вартоломей придават допълнителна стойност на визитата.

          Първото мирно посещение на патриарх Даниил в Истанбул продължава и ще завърши утре.

          По стародавна българска традиция с хляб и сол православната българска общност в Истанбул посрещна българския патриарх и Софийски митрополит Даниил по време на първото му мирно посещение в града, осъществено по покана на Вселенския патриарх Вартоломей.

          - Реклама -

          В третия ден от визитата Негово Светейшество гостува на българската общност в Българската екзархия в квартал Шишли, където срещата се състоя в църквата „Свети Йоан Рилски“.

          Патриарх Даниил беше тържествено посрещнат от църковното настоятелство на Фондацията на българските църкви в Истанбул с председател архонт Димитри Йотеф, както и от архимандрит Харалампи Ничев, свещеник на българските църкви в Турция.

          В храма Негово Светейшество се обърна с прочувствено слово към събралите се вярващи и подари на църквата частица от мощите на свети патриарх Евтимий Търновски – жест на признателност към българската общност.

          Патриарх Даниил и вицепрезидентът Йотова посетиха българския храм в Истанбул Патриарх Даниил и вицепрезидентът Йотова посетиха българския храм в Истанбул

          „Голямо благоволение е за нас днес да бъдем в Българската екзархия… да сме заедно на богослужение и да се стараем да няма нещо, което да ни разделя, а да бъдем едно в истината, вярата и любовта“, каза патриарх Даниил.

          Той подчерта признателността към предшествениците, отдали сили и живот за българската църква и народ, като открои делото на патриарх Евтимий.

          От името на българската общност Димитри Йотеф поднесе позлатен жезъл като дар за Негово Светейшество. В храма прозвуча „На многая лета“, изпълнена от всички присъстващи.

          След службата срещата продължи с обяд в представителния салон на Екзархията, преминал в задушевна атмосфера. Сред официалните гости бяха вицепрезидентът Илияна Йотова, Вселенският патриарх Вартоломей, генералният консул на България в Истанбул Васил Вълчев, както и дипломати и общественици.

          Бившият директор на Дирекцията по вероизповеданията проф. д-р Иван Желев сподели, че визитата е особено значима:

          „Това посещение е различно… съвпадението с храмовия празник на Желязната църква и присъствието на българския патриарх го правят изключително вълнуващо“, каза той.

          По думите му акцентът върху духовността и вниманието на Вселенския патриарх Вартоломей придават допълнителна стойност на визитата.

          Първото мирно посещение на патриарх Даниил в Истанбул продължава и ще завърши утре.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Огромно подводно златно находище край Шандонг превърна Китай в азиатски лидер по резерви

          Красимир Попов -
          Златно находище от стотици тонове беше открито край бреговете на полуостров Шандонг в североизточен Китай, като се превърна в най-голямото подводно златно находище в...
          Политика

          Сенатор Ранд Пол разкри разточителни федерални разходи за абсурдни експерименти

          Красимир Попов -
          Американските власти са пилеели средства на данъкоплатците за самоцелни експерименти, които не водят до реални резултати. Това се посочва в годишния доклад за разточителните...
          Политика

          България и Албания координират усилията си за засилване на източния фланг на НАТО

          Красимир Попов -
          Министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов проведе среща с министъра на отбраната на Република Албания Пиро Вънгу, посветена на съвместния принос на двете...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions