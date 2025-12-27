Санкции на Пекин: американски отбранителни фирми в черния списък

Китайското външно министерство наложи санкции на 10 физически лица и 20 американски компании, работещи в отбранителната индустрия, включително клона на „Боинг“ в Сейнт Луис, заради продажби на оръжие на Тайван, съобщи Ройтерс.

Санкциите включват замразяване на всички активи на засегнатите лица и компании в Китай и забрана за извършване на бизнес с местни организации и граждани. Освен това санкционираните лица, сред които основателят на фирмата „Андурил Индъстриз“ и девет високопоставени служители на отбранителни компании, нямат право да влизат на китайска територия.

Сред засегнатите компании са „Нортроп Груман Системс Корпорейшън“, „Ел 3 Харис Меритайм Сървисиз“ и клонът на „Боинг“ в Сейнт Луис, който се занимава основно с отбранителни технологии.

Според Ройтерс действията на Китай имат предимно символичен характер, предвид ограничените сделки на американските отбранителни фирми с Пекин, докато страната остава основен купувач на граждански самолети на „Боинг“.

Мярката на Китай е отговор на обявените миналата седмица продажби на оръжие от САЩ за Тайван на стойност 11,1 милиарда долара – най-големият оръжеен пакет, изпращан някога на острова. В изявление говорител на китайското външно министерство заяви, че въпросът за Тайван е „червена линия“ и всякакви провокативни действия ще срещнат твърд отговор.

Американският Държавен департамент категорично се противопоставя на мерките на Пекин и подчерта, че санкциите няма да променят политиката на САЩ спрямо Тайван.