НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Санкции на Пекин: американски отбранителни фирми в черния списък

          0
          89
          Снимка: KEYSTONE / EDA / Martial Trezzini / REUTERS
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Китайското външно министерство наложи санкции на 10 физически лица и 20 американски компании, работещи в отбранителната индустрия, включително клона на „Боинг“ в Сейнт Луис, заради продажби на оръжие на Тайван, съобщи Ройтерс.

          - Реклама -

          Санкциите включват замразяване на всички активи на засегнатите лица и компании в Китай и забрана за извършване на бизнес с местни организации и граждани. Освен това санкционираните лица, сред които основателят на фирмата „Андурил Индъстриз“ и девет високопоставени служители на отбранителни компании, нямат право да влизат на китайска територия.

          Сред засегнатите компании са „Нортроп Груман Системс Корпорейшън“, „Ел 3 Харис Меритайм Сървисиз“ и клонът на „Боинг“ в Сейнт Луис, който се занимава основно с отбранителни технологии.

          Според Ройтерс действията на Китай имат предимно символичен характер, предвид ограничените сделки на американските отбранителни фирми с Пекин, докато страната остава основен купувач на граждански самолети на „Боинг“.

          Мярката на Китай е отговор на обявените миналата седмица продажби на оръжие от САЩ за Тайван на стойност 11,1 милиарда долара – най-големият оръжеен пакет, изпращан някога на острова. В изявление говорител на китайското външно министерство заяви, че въпросът за Тайван е „червена линия“ и всякакви провокативни действия ще срещнат твърд отговор.

          Американският Държавен департамент категорично се противопоставя на мерките на Пекин и подчерта, че санкциите няма да променят политиката на САЩ спрямо Тайван.

          Китайското външно министерство наложи санкции на 10 физически лица и 20 американски компании, работещи в отбранителната индустрия, включително клона на „Боинг“ в Сейнт Луис, заради продажби на оръжие на Тайван, съобщи Ройтерс.

          - Реклама -

          Санкциите включват замразяване на всички активи на засегнатите лица и компании в Китай и забрана за извършване на бизнес с местни организации и граждани. Освен това санкционираните лица, сред които основателят на фирмата „Андурил Индъстриз“ и девет високопоставени служители на отбранителни компании, нямат право да влизат на китайска територия.

          Сред засегнатите компании са „Нортроп Груман Системс Корпорейшън“, „Ел 3 Харис Меритайм Сървисиз“ и клонът на „Боинг“ в Сейнт Луис, който се занимава основно с отбранителни технологии.

          Според Ройтерс действията на Китай имат предимно символичен характер, предвид ограничените сделки на американските отбранителни фирми с Пекин, докато страната остава основен купувач на граждански самолети на „Боинг“.

          Мярката на Китай е отговор на обявените миналата седмица продажби на оръжие от САЩ за Тайван на стойност 11,1 милиарда долара – най-големият оръжеен пакет, изпращан някога на острова. В изявление говорител на китайското външно министерство заяви, че въпросът за Тайван е „червена линия“ и всякакви провокативни действия ще срещнат твърд отговор.

          Американският Държавен департамент категорично се противопоставя на мерките на Пекин и подчерта, че санкциите няма да променят политиката на САЩ спрямо Тайван.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зеленски: Срещата с Тръмп ще бъде публична

          Никола Павлов -
          Срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп, която ще се проведе в неделя, ще бъде публична и в присъствието на медиите. Това заяви украинският...
          Политика

          Тръмп: Зеленски няма нищо, докато не го одобря

          Пламена Ганева -
          Американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да одобри никакво мирно споразумение между Украйна и Русия, докато лично не го разгледа и не даде...
          Политика

          САЩ с нова заплаха към Москва: Tomahawk при отказ от примирие

          Пламена Ганева -
          Американският сенатор Линдзи Греъм заяви, че Съединените щати трябва да обмислят предоставянето на далекобойни крилати ракети Tomahawk на Украйна, ако Русия откаже да приеме...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions