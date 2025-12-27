САЩ с нова заплаха към Москва: Tomahawk при отказ от примирие

Американският сенатор Линдзи Греъм заяви, че Съединените щати трябва да обмислят предоставянето на далекобойни крилати ракети Tomahawk на Украйна, ако Русия откаже да приеме примирие. Изявлението беше направено в контекста на продължаващата война и липсата на напредък в дипломатическите усилия за прекратяване на бойните действия.

„Ако Владимир Путин каже ‘не’, трябва радикално да променим правилата на играта – включително чрез предоставяне на ракети Tomahawk на Украйна, за да може да нанася удари по заводи за производство на дронове и ракети на руска територия“, заяви Греъм. - Реклама -

Подобен ход би представлявал сериозна ескалация на военната подкрепа за Киев, тъй като ракетите Tomahawk имат обсег от над 1500 километра и могат да поразяват стратегически цели дълбоко в тила на противника.

В Русия сенаторът е включен в официалния списък на лица, определяни като терористи и екстремисти. Москва нееднократно е предупреждавала, че предоставянето на оръжия с далечен обсег на Украйна ще бъде разглеждано като пряко участие на Запада във войната.

Към момента Белият дом не е коментирал изявлението на Греъм, а официална позиция за евентуално предоставяне на ракети Tomahawk на Украйна не е обявявана.