      събота, 27.12.25
          САЩ с нова заплаха към Москва: Tomahawk при отказ от примирие

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Американският сенатор Линдзи Греъм заяви, че Съединените щати трябва да обмислят предоставянето на далекобойни крилати ракети Tomahawk на Украйна, ако Русия откаже да приеме примирие. Изявлението беше направено в контекста на продължаващата война и липсата на напредък в дипломатическите усилия за прекратяване на бойните действия.

          „Ако Владимир Путин каже ‘не’, трябва радикално да променим правилата на играта – включително чрез предоставяне на ракети Tomahawk на Украйна, за да може да нанася удари по заводи за производство на дронове и ракети на руска територия“, заяви Греъм.

          Подобен ход би представлявал сериозна ескалация на военната подкрепа за Киев, тъй като ракетите Tomahawk имат обсег от над 1500 километра и могат да поразяват стратегически цели дълбоко в тила на противника.

          В Русия сенаторът е включен в официалния списък на лица, определяни като терористи и екстремисти. Москва нееднократно е предупреждавала, че предоставянето на оръжия с далечен обсег на Украйна ще бъде разглеждано като пряко участие на Запада във войната.

          Към момента Белият дом не е коментирал изявлението на Греъм, а официална позиция за евентуално предоставяне на ракети Tomahawk на Украйна не е обявявана.

          220 КОМЕНТАРА

          2. Ааа , не толкоз рязко …! Русофилията ще има горчиви празници … Всъщност , прогнозите , че това ще бъде последната Нова година на Путин са повече от сигурни , но дали ще изкара до Първа пролет …!?! Всички симптоми , че в Кремъл търсят новия „пахан“ са налице …!!!

          8. Lyubomir Lambov А вие сигурно сте ги видели?
            На времето САЩ защо орева орталъка, когато СССР разположи ракетите си в Куба.
            Какво пречи и сега да го направи?

          9. Иван Ганев там е работата че не сте видяли въпросните ракети! И Путин сега реве само при мисълта че може да се появят. 😁

          13. Първи коментари . Преобладават такива които веят руското знаме. Няма празник за Вас, другари ! Тези на ДПС и ГЕРБ не знаят какво знаме да веят докато Вожда не им го сложи в ръцете в последния момент. Така се стигна отново до комичните ситуации от протеста „не на омразата “ когато „протестиращите“ не знаеха за какво са там.Показвате открито злоба и чувства все едно сте някакви победители . Вие всъщност работите срещу Вашите наследници и на тях след време ще поискате прошка . Някои може и да я получат. Много от Вас са просто заблудени било поради липса на желание да четат разнообразни източници , други поради недобра образованост повтарят ехото на на някой техен „авторитет“ . Има и умни „тарикати“ , които чрез постовете заработват дребни пари и се мислят за „голяма“ работа. Много от Вас бъркат носталгията си по младоста със такава по социализма. Водачите Ви ваксинирани антивакъри , противници на еврото , но не в собствените си банкови сметки. Децата им учат и живеят в „омразната “ Европа, вместо да правят това в свободна Русия. Колко от Вас имат поне един руски уред в дома си !? Бутилката с водка не е уред . Колко от Вас поне един път са били на ваканция в Русия ? Все по Европата се снимате.Между Вас има млади които нямат никаква представа какво е тоталиризъм, но се кълнат пред портрета на Путин. Този на Сталин е запазен за ветераните. По вечето от Вас не правят опит за диалог. Ползването на нецензурни и груби епитети е нормално. Може би идва от домашното възпитание!? След като Русия е толкова велика и непобедима , защо не наложи санкции на Европа и Америка , а иска отмяна на тези които са и наложени. Не знам да има желаещи да емигрират или да живеят и работят в Русия. За САЩ и Европа е обратно. Как един единствен път не се намериха някакви мигранти да искат да влязат там. Все на Запад ги влече. Вас и Вашите наследници също. Разбирате ли. че лъжете сами себе си !? Разбирате ли , че искате наследниците Ви да имат живот ,който те не желаят !? Сега според нивото си може да започнете да псувате или да редите епитети. Няма да ме изненадат. Надявам се известна част от Вас да си отговорят честно на тези въпроси когато са сами със съвеста си и с мисъл за роднините и приятелите си. Лек ден !

          14. На краварите им трябва целият свят, Венецуела е наред, само че може да се задавят !
            Палестина щяха да я правят на Дубай .

          19. Мръсни кравари!!! Рано или късно ще покажат истинското си лице!!! Но…. тогава милост няма да има!!!!

          20. Стига с вашата мила америка . Тя е спряла от всякъде ,само да не потъне и няма да я намерите .Там са най големите лъжци и измамници .

          21. Дедо Панас хич та няма 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️. Ти си тотал щета братче ,върви на психиатър 🤦🏼‍♂️

