      неделя, 28.12.25
          Сенатор Ранд Пол разкри разточителни федерални разходи за абсурдни експерименти

          Снимка: БГНЕС
          Американските власти са пилеели средства на данъкоплатците за самоцелни експерименти, които не водят до реални резултати. Това се посочва в годишния доклад за разточителните федерални разходи на Ранд Пол, републикански сенатор от Кентъки.

          Сред описаните практики са дрогиране на кучета с кокаин и обучение на порове за прекомерно пиене на алкохол.

          Министерството по въпросите на ветераните на САЩ е отпуснало над 1 079 360 долара за експерименти, включващи обучение на порове да консумират алкохол.

          Националните здравни институти на САЩ са изразходвали повече от 5,2 милиона долара в рамките на няколко години за упояване на кученца от породата бийгъл.

          В доклада се отбелязва още, че 14 милиона долара са били похарчени за експерименти, при които маймуни са били принуждавани да играят видеоигри.

          Отделно от това се посочва и конкретен инцидент: двойка от Южна Каролина е била арестувана, след като тяхното куче предозирало с наркотици. Пожарникари са били принудени да му приложат пълна човешка доза налоксон – медикамент, използван при предозиране с хероин.

          Едва след прилагането на антидота чихуахуато е дошло в съзнание.

