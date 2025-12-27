Скръбна вест: Почина обичана народна певица от Тракия

Почина народната певица Мария Карафезиева – емблематичен глас на тракийската фолклорна музика и солистка на оркестър „Тракия“.
Мария Карафезиева оставя дълбока следа в българския фолклор със своите автентични и емоционални изпълнения на тракийски народни песни. Тя беше и съпруга на легендарния кларнетист Иво Папазов – Ибряма, с когото споделяше не само живота, но и сцената.
Мария Карафезиева е родена на 3 януари 1948 г. в село Бъдеще, Старозагорско. Детството ѝ преминава в село Коларово, след като баща ѝ умира твърде рано, оставяйки дълбок отпечатък в живота ѝ.
С нейната кончина българската народна музика губи един светъл и обичан глас, а почитателите ѝ – артист, който пееше със сърце и душа.
Поклон пред паметта ѝ.
На ибряма жена
Поклон!