След 20 дни боеве: Тайланд и Камбоджа договориха примирие

Тайланд и Камбоджа подписаха споразумение за прекратяване на огъня след продължили близо три седмици ожесточени гранични сблъсъци – най-сериозната ескалация между двете съседни държави от години насам. Новината бе съобщена от Ройтерс.

Съгласно постигнатото споразумение, двете страни се ангажират да запазят настоящото разположение на войските си без допълнителни движения по спорната граница. Това се посочва в съвместно изявление на министерствата на отбраната на Тайланд и Камбоджа.

Примирието влиза в сила днес точно в 12:00 ч. местно време (7:00 ч. българско).

„Всяко допълнително придвижване или подкрепление би повишило напрежението и би навредило на дългосрочните усилия за разрешаване на конфликта“, заявиха от министерството на отбраната на Камбоджа в официално съобщение, публикувано в социалните мрежи.

Споразумението, подписано от тайландския министър на отбраната Натафон Накфанит и камбоджанския му колега Теа Сейха, слага край на 20-дневни боеве, при които загинаха най-малко 101 души, а над половин милион цивилни бяха принудени да напуснат домовете си от двете страни на границата.

Сраженията избухнаха отново в началото на декември, въпреки че през юни бе договорено предишно прекратяване на огъня с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп.

Въпреки постигнатото споразумение, напрежението остава високо. Камбоджа обвини Тайланд, че в деня на подписването на примирието е нанесъл въздушен удар в северозападната част на страната, докато преговорите все още са били в ход.

Според камбоджанското министерство на отбраната, тайландски изтребители Ф-16 са хвърлили четири бомби върху цел в град Серей Саофоан, в провинция Бантеай Меанчей. Ден по-рано Камбоджа съобщи за друга атака в същия район, при която са били хвърлени около 40 бомби над село Чок Чей.

Тайландската армия потвърди въздушния удар, като заяви, че операцията е проведена съвместно от сухопътните войски и военновъздушните сили с цел защита на провинция Са Каео – район, граничещ с Бантеай Меанчей и обект на дългогодишни териториални спорове между двете държави.

Въпреки договореното примирие, анализатори предупреждават, че трайното уреждане на конфликта ще изисква продължителен дипломатически диалог и международно посредничество.