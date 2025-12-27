НА ЖИВО
          Спартак Варна призова за работна среща, посветена на българския футбол

          Целта на събирането е навременното обсъждане на текущи въпроси, свързани с организацията на мачовете, условията за провеждане и календара, за да се достави по-добър футболен продукт на феновете

          Снимка: Официална фейсбук-страница на футболен клуб Спартак Варна
          Спартак Варна се присъедини към призива на Лудогорец и Ботев Пловдив за свикване на работна среща между клубовете от Първа лига, БФС и Професионалната футболна лига.

          С нея се цели навременното обсъждане на текущи въпроси, свързани с организацията на мачовете, условията за провеждане и календара, за да се достави по-добър футболен продукт на феновете.

          Ето какво написаха „соколите“:

          „Спартак (Варна) се присъединява към призива на Лудогорец и Ботев (Пловдив) за свикване на работна среща между клубовете от Първа лига, Българския футболен съюз (БФС) и Българската професионална футболна лига (БПФЛ) преди подновяването на сезона.
          Подчертаваме, че подобен диалог би бил полезен за навременно обсъждане на текущи въпроси, свързани с организацията на мачовете, условията за провеждане и календара, с цел по-добър футболен продукт за публиката. Спартак изразява готовност за конструктивен разговор и благодари на БФС и БПФЛ за усилията по подготовката на пролетния дял.“. 

