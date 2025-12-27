Стотици се сбогуваха с бившия министър на културата Георги Йорданов

Стотици хора се събраха в Народния театър „Иван Вазов“, за да отдадат последна почит на бившия министър на културата Георги Йорданов. Тленните му останки бяха изложени във фоайето на театъра, а опашката от желаещи да се сбогуват се простираше до фонтаните в градинката пред сградата.

Венци и цветя бяха изпратени от Националния дворец на културата, ансамбъл „Филип Кутев“, посолството на Виетнам, Цоло Вутов, както и от партийни организации на БСП в София, наред с много други.

На поклонението присъстваха лидерът на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров, президентът Георги Първанов, редица бивши и настоящи политически фигури от левицата, сред които Румен Овчаров, Румен Гечев, Михаил Миков, проф. Георги Близнашки, Янаки Стоилов, Иван Таков, както и изтъкнати дейци на културата и науката – Павел Попандов, Емил Табаков, проф. Атанас Куртев, Валентин Старчев, Искра Радева, проф. Иван Илчев, доц. Наум Кайчев, Хайгашод Агасян, Стоян Денчев, Иван Гранитски и много други.

Президентът Георги Първанов определи Георги Йорданов като „единица мярка за държавност“, подчертавайки, че през целия си живот той е защитавал българската култура и духовност и е бил почтен родолюбец до последния си ден.

Стоян Денчев го нарече „един от последните мохикани“, подчертавайки, че Йорданов е умеел да представя българската култура и изкуство по света с достойнство, а като човек е оставал мъдър, човечен и умерен, често напомняйки, че „мярата е най-важна във всичко“.

Проф. Захари Захариев изтъкна, че направеното от Георги Йорданов като министър на културата е без аналог и до днес, и че той е отстоявал културата като сърцето на България, а не като придатък към политиката. По думите му Йорданов ще остане един от архитектите на съвременна България.

Проф. Атанас Куртев го описа като изключително енергична личност и човек на делата, който е мислел в перспектива и е реализирал смели и сложни културни проекти, оставайки същевременно скромен, внимателен и дълбоко културен човек.

Иван Таков подчерта, че наследството на Георги Йорданов ще пребъде десетилетия напред, като припомни неговия принос както към държавността, така и към партийната организация в София. Един от най-важните му завети, по думите на Таков, бил: „Първо мислим за държавата, после за партията“.

Георги Йорданов почина на 22 декември. Роден е на 29 май 1934 г. в Твърдица, завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а професионалният му път започва в прокуратурата. В продължение на десетилетия заема ключови позиции в държавното и културното управление, включително като министър на културата, заместник-председател на Министерския съвет и дългогодишен народен представител.

Той е сред основателите на фонда „13 века България“, а личността и делото му са увековечени в книгата „Живот на длан“, издадена по повод неговите юбилеи.

В началото на тази година Георги Йорданов бе отличен от президента Румен Радев с орден „Стара планина“ – първа степен за изключителния му принос към българската култура и изкуство.