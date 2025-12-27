НА ЖИВО
      събота, 27.12.25
      НА ЖИВО
          Страсбург ускорява делото: ЕСПЧ разглежда с приоритет жалбата на Имамоглу

          Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) реши да разгледа с приоритет жалбата на кмета на Истанбул и водеща фигура на турската опозиция Екрем Имамоглу срещу предварителния му арест – ход, който се прилага изключително рядко при дела, идващи от Турция.

          Новината беше съобщена от адвоката му Мехмет Пехливан, който също се намира в ареста. В публикация в социалната мрежа X той посочи, че защитата е официално уведомена за решението на съда в Страсбург да приложи ускорена процедура по жалбата, свързана със задържането на Имамоглу.

          Кметът на най-големия турски град и считан за най-сериозния политически съперник на президента Реджеп Тайип Ердоган беше арестуван на 23 март в рамките на мащабно разследване за корупция, насочено срещу Истанбулската голяма община. Оттогава той се намира в предварителен арест.

          Турската прокуратура твърди, че Имамоглу е ръководил престъпна мрежа, която чрез влияние, описвано от обвинението като „пипалата на октопод“, е контролирала обществени поръчки и финансови потоци в общината. Обвинителният акт, внесен миналия месец, е с обем близо 4000 страници и съдържа 142 отделни обвинения, включително подкупи, присвояване, пране на пари, изнудване, манипулиране на търгове, както и нарушения на екологичното, данъчното и минното законодателство.

          При осъдителна присъда по всички обвинения Имамоглу е заплашен от кумулативно наказание между 849 и над 2430 години затвор. Първото съдебно заседание е насрочено за 9 март 2026 г. в 40-ия Висш наказателен съд в Истанбул.

          Арестът на опозиционния лидер беше извършен само дни преди той да бъде официално издигнат за кандидат за президент от Народнорепубликанската партия (НРП). Задържането му на 19 март предизвика най-мащабните протести в Турция от демонстрациите в парка „Гези“ през 2013 г., като недоволството обхвана редица големи градове в страната.

          Въпреки това НРП проведе вътрешните си избори по план, като позволи участие и на граждани извън редиците на партията. По официални данни рекордните 15,5 милиона души са гласували в подкрепа на Имамоглу.

          Няколко часа след като истанбулски съд официално разпореди ареста му, Министерството на вътрешните работи го отстрани от длъжността кмет, а той беше преместен в строго охранявания затвор „Силиври“ в западната част на мегаполиса.

          Имамоглу категорично отхвърля всички обвинения, като в показанията си пред полицията и прокуратурата настоява, че делото е политически мотивирано. От НРП определят процеса като целенасочен опит да бъде елиминиран най-силният опонент на президента Ердоган преди президентските избори, насрочени за 2028 г.

          Според критици мащабът на обвиненията и безпрецедентно тежкото искано наказание засилват опасенията, че целта е Имамоглу да бъде трайно изваден от активния политически живот.

