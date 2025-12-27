Терзиев: Поредният заявен „апокалипсис“ се отлага

Столична община осигури чистотата в девет столични района, след като удължи договорите с настоящите изпълнители в Зона 1 (районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“), Зона 5 („Връбница“, „Нови Искър“ и „Банкя“) и Зона 7 („Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“). Това съобщиха от общината.

Решението предвижда увеличение с под 20% на цените за най-значимите услуги и гарантира непрекъснатото функциониране на дейностите, без сътресения за гражданите и без компромис с обществения интерес.

От Столичната община уточняват, че анексите са договорени при ясни, защитими и разумни условия, които осигуряват време и стабилност до сключването на нови, дългосрочни договори с по-високи изисквания за качество и контрол.

Кметът на София Васил Терзиев коментира решението така:

„В трудни ситуации не търсим удобни решения, а работещи решения. Нашият подход е прагматичен – гледаме ресурс, гледаме риск, гледаме резултат. Когато договор изтича, ние не оставяме града без услуга, но и не приемаме условия, които ощетяват софиянци. Работим постоянно – с диалог, с натиск там, където е нужно, и с ясна цел – стабилна, качествена услуга на разумна цена. Това е ангажиментът ни и ще го отстояваме докрай“.

От общината припомнят, че има устойчиво решение за сметопочистването на София, което гарантира непрекъснатост на услугата и защита на интереса на гражданите, без повишаване на такса смет за 2026 г. По думите на кмета, въпреки сложната среда, множеството обжалвания и опитите за блокиране на процедурите, София ще посрещне празниците спокойно – без битови тревоги и без натрупване на отпадъци.

Финансовият резултат от предприетите действия показва, че разходите за чистота са с около 350 млн. лв. по-ниски, отколкото биха били при приемане на най-високите оферти, и с около 25–30% по-високи спрямо средната цена за последните пет години – баланс между финансова отговорност и по-високо качество на услугата, се посочва още в съобщението.