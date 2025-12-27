Терзиев: Поредният заявен „апокалипсис“ се отлага

Столична община осигури чистотата в девет столични района, след като удължи договорите с настоящите изпълнители в Зона 1 (районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“), Зона 5 („Връбница“, „Нови Искър“ и „Банкя“) и Зона 7 („Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“). Това съобщиха от общината.
Решението предвижда увеличение с под 20% на цените за най-значимите услуги и гарантира непрекъснатото функциониране на дейностите, без сътресения за гражданите и без компромис с обществения интерес.
От Столичната община уточняват, че анексите са договорени при ясни, защитими и разумни условия, които осигуряват време и стабилност до сключването на нови, дългосрочни договори с по-високи изисквания за качество и контрол.
Кметът на София Васил Терзиев коментира решението така:
От общината припомнят, че има устойчиво решение за сметопочистването на София, което гарантира непрекъснатост на услугата и защита на интереса на гражданите, без повишаване на такса смет за 2026 г. По думите на кмета, въпреки сложната среда, множеството обжалвания и опитите за блокиране на процедурите, София ще посрещне празниците спокойно – без битови тревоги и без натрупване на отпадъци.
Финансовият резултат от предприетите действия показва, че разходите за чистота са с около 350 млн. лв. по-ниски, отколкото биха били при приемане на най-високите оферти, и с около 25–30% по-високи спрямо средната цена за последните пет години – баланс между финансова отговорност и по-високо качество на услугата, се посочва още в съобщението.
На тази снимка прилича на нещо между Борис Бонев и Алън Харпър
Тоя гей съсипа София
Защо никой не коментира кога ще спре кошмара в Зона 3?
То тоя където продължава ни стига
Той пъ и един апокалипсис не може да направи….
БРАВО !!!Това е пример каква трябва да бъде борбата с мафията завладяла държавата Твърдо и неотлъчно без компромиси!!!С масови участия на гражданите в защита на правата им.
Куна Алексиева това е ирония, нали?
Агросев Еоод Това е малка троха от целия процес Трудно много трудно, но задължително условие да я има България!!!
Куна Алексиева ама за какво говорите? Той подписа на по висока цена пак с мафията!
Настина не разбирам! Не се заяждам!
Агросев Еоод Имаше официално изявление с таблица на стари цени с допълнителни разходи и новите цени..Това беше оригинален документ…вярвам на това…проверете си информацията….
Олигофрен!
Анатоли Мангезов Този път номера на подлогите и мафията не мина !!!Няма да е все така…народна мъдрост!!!
Този нали се бореше със същите тези и ги наричаше мафия 🤣 тя цялата им борба с мафията и корупцията на ПП-ДБ е докато се доберат до властта, после ги хваща амнезия
С mafiqta ли преподписахме пак ве? 😂😂😂
Неможач!