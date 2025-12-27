НА ЖИВО
          Терзиев: Витоша няма да се развива на парчета – нужна е цялостна визия

          Снимка: БГНЕС
          Кметът на София Васил Терзиев обобщи постиженията по развитието на Витоша през 2025 г. и очерта плановете за следващата година. В публикация във Фейсбук той посочи, че целта е планината да бъде достъпна, защитена и свързана с града през всеки сезон.

          „Вярвам, че достъпът до Витоша не е привилегия, а право. Затова представихме „Визия за Витоша“ като последователна политика с хоризонт и ясен ангажимент към хората, природата и бъдещето“, пише Терзиев.

          Сред основните постижения за 2025 г. кметът изброява:

          • Свързване на 1135 деца с планината чрез образователни и приключенски програми, всяко от които прекарало над 30 часа сред природата.
          • Облагородяване на 5 км туристически пътеки, поставяне на 113 насочващи табели и обновяване на 1 км маркировка.
          • Създаване на 3 къта за отдих в Драгалевци и Железница.
          • Включване на над 130 доброволци в 8 акции от август до ноември.

          Терзиев посочва и инициативите за свързване на София с планината чрез четири зелени коридора, като първите два преминават по течението на река Перловска (НДК – Бояна) и река Драгалевска (Борисова градина – Драгалевци).

          През годината са обновени над 1,3 км ключови пътни участъци към ски зоните „Лалето“ и „Ветровала“, както и по ул. „Беловодски път“, „Севастократор Калоян“ и „Акад. Сандърс“. В Драгалевци се планира ново пространство, което съчетава буферен паркинг с обществен парк, за да се ограничи автомобилният поток и да се насърчи устойчивата мобилност и спортът сред природата.

          Проведено е и предпроектно проучване за нова връзка Княжево – Копитото, включително анализ на трасета, технологии и инвестиционни параметри, което е първата реална крачка към възраждането на символа на Витоша.

          „2025-а беше годината, в която поставихме стабилна основа. 2026-а ще бъде година на продължение – с повече енергия, партньорства и конкретни резултати, защото София и Витоша са едно цяло“, заключава кметът.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

