      събота, 27.12.25
          Инциденти

          Трагедия навръх Стефановден: Двама младежи излязоха от пътя, единият загина

          Никола Павлов
          Тежък пътен инцидент с непълнолетни завърши със смърт в ранните часове на 27 декември.

          Катастрофата е станала на път III-484, в посока село Кирилово, обл. Сливен, като сигналът за произшествието е подаден около 01:15 часа, съобщават от полицията.

          По първоначална информация лек автомобил, управляван от 17-годишно момче, е излязъл от пътя и е катастрофирал, най-вероятно вследствие на загуба на контрол над превозното средство.

          18-годишно момиче загина при тежка катастрофа с ТИР във Варна

          В резултат на силния удар непълнолетният водач е загинал на място. В автомобила е пътувало и второ момче на 16 години, което е пострадало. То е транспортирано по спешност и настанено за лечение в болнично заведение в Сливен, като към момента няма официална информация за състоянието му.

          По случая е образувано досъдебно производство, а компетентните органи изясняват всички обстоятелства и причините, довели до трагичния инцидент.

