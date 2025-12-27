Тръмп: Зеленски няма нищо, докато не го одобря

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да одобри никакво мирно споразумение между Украйна и Русия, докато лично не го разгледа и не даде своето съгласие. Коментарът му бе направен в интервю за изданието „Политико“, малко преди срещата с украинския президент Володимир Зеленски във Флорида на 28 декември.
Зеленски ще представи новия си 20-точков мирен план, включващ демилитаризирани зони, замразяване на фронтовата линия и съвместно управление на Запорожката АЕЦ. Планът предвижда провеждане на президентски избори в Украйна след подписването на споразумението. Украинските официални лица описват предложението като опит да се покаже гъвкавост, без да се отстъпва територия.
Американският президент посочи, че очаква да разговаря и с руския лидер Владимир Путин „скоро, колкото е възможно по-скоро“.
Срещата ще обсъди също гаранциите за сигурност на Украйна, управлението на Запорожката АЕЦ и контрола върху териториите в Донбас и източната част на страната, за които Москва претендира. Въпреки усилията на Зеленски да създаде баланс между гъвкавост и запазване на територията, реакцията във Вашингтон засега е сдържана.
Тръмп коментира и икономическото състояние на Русия, подчертавайки, че страната е под сериозен икономически натиск. В интервюто той спомена и американските въздушни удари срещу „Ислямска държава“ в Нигерия, които първоначално са били планирани за сряда, но са отложени с ден „по символични причини“.
Президентът съобщи също, че израелският премиер Бенямин Нетаняху ще посети САЩ този уикенд, за да обсъди с него нарастващата заплаха от Иран.
Срещата между Тръмп и Зеленски във Флорида се очаква да бъде ключов момент за преговорите за мир в Украйна, като американският президент демонстрира решимостта си да бъде върховен арбитър на всяко споразумение.
