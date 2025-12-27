Тръмп: Зеленски няма нищо, докато не го одобря

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да одобри никакво мирно споразумение между Украйна и Русия, докато лично не го разгледа и не даде своето съгласие. Коментарът му бе направен в интервю за изданието „Политико“, малко преди срещата с украинския президент Володимир Зеленски във Флорида на 28 декември.

- Реклама -

Зеленски ще представи новия си 20-точков мирен план, включващ демилитаризирани зони, замразяване на фронтовата линия и съвместно управление на Запорожката АЕЦ. Планът предвижда провеждане на президентски избори в Украйна след подписването на споразумението. Украинските официални лица описват предложението като опит да се покаже гъвкавост, без да се отстъпва територия.

„Той няма нищо, докато не го одобря“, заяви Тръмп, като добави, че ще разгледа съдържанието на плана и очаква срещата да бъде продуктивна.

Американският президент посочи, че очаква да разговаря и с руския лидер Владимир Путин „скоро, колкото е възможно по-скоро“.

Срещата ще обсъди също гаранциите за сигурност на Украйна, управлението на Запорожката АЕЦ и контрола върху териториите в Донбас и източната част на страната, за които Москва претендира. Въпреки усилията на Зеленски да създаде баланс между гъвкавост и запазване на територията, реакцията във Вашингтон засега е сдържана.

Тръмп коментира и икономическото състояние на Русия, подчертавайки, че страната е под сериозен икономически натиск. В интервюто той спомена и американските въздушни удари срещу „Ислямска държава“ в Нигерия, които първоначално са били планирани за сряда, но са отложени с ден „по символични причини“.

Президентът съобщи също, че израелският премиер Бенямин Нетаняху ще посети САЩ този уикенд, за да обсъди с него нарастващата заплаха от Иран.

Срещата между Тръмп и Зеленски във Флорида се очаква да бъде ключов момент за преговорите за мир в Украйна, като американският президент демонстрира решимостта си да бъде върховен арбитър на всяко споразумение.