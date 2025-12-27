Украйна под нов обстрел, Русия използва Беларус за атаки

Петима души са били ранени при руска въздушна атака срещу Киев през изминалата нощ, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.

По думите му четирима от пострадалите са получили медицинска помощ, като трима са били хоспитализирани, а един е прегледан и се лекува извън болнично заведение. Всички аварийни и спасителни служби са били незабавно изпратени на място.

В югозападната част на Киев е избухнал пожар в автомобилен сервиз, а в северните и североизточните райони на столицата са паднали отломки от дронове – част от тях в вилна зона, други на открит терен.

Руските сили нанесоха нова серия от ракетни удари срещу Украйна, като атаките са засегнали няколко области, сред които Черниговска, Николаевска, Харковска и Житомирска, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от ДПА. Експлозии са били чути на много места, включително в Киев, където противовъздушната отбрана е била активирана.

Украинските медии информираха, че сред използваните оръжия са били и свръхзвукови ракети „Кинжал“. По предварителни данни ударите са били насочени основно срещу енергийната инфраструктура на страната, като пълният мащаб на нанесените щети все още се уточнява.

Междувременно руското министерство на отбраната заяви, че негови сили са превзели още едно населено място в югоизточната Запорожка област. Според Москва става въпрос за село Косивцеве, разположено северно от град Гуляйполе, който е под засилен натиск през последните седмици. Информацията не може да бъде потвърдена по независим път, отбелязва Ройтерс.

На този фон украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия все по-често използва територията на Беларус за нанасяне на удари срещу Украйна. В публикация във „Фейсбук“ след среща с военното ръководство той посочи, че това се отнася както за дронове, така и за ракетни атаки.

„Това е рисковано за Беларус. Жалко е, че страната предава суверенитета си в услуга на руските агресивни амбиции“, написа Зеленски.

По думите му Русия се опитва да заобиколи украинската противовъздушна отбрана, като разполага оборудване за атаки върху покривите на жилищни сгради в Беларус.

Президентът подчерта, че тази практика показва пълно пренебрежение към човешкия живот и заяви, че украинската противовъздушна отбрана е получила инструкции да коригира стратегията си спрямо новата заплаха.

В началото на пълномащабната инвазия Беларус предостави територията си като плацдарм за руските сили при опита за настъпление към Киев. Макар беларуските войски да не участват пряко в бойните действия, заплахата по общата граница продължава да ангажира значителни украински сили.