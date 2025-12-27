НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Украйна под нов обстрел, Русия използва Беларус за атаки

          37
          275
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Петима души са били ранени при руска въздушна атака срещу Киев през изминалата нощ, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.

          - Реклама -

          По думите му четирима от пострадалите са получили медицинска помощ, като трима са били хоспитализирани, а един е прегледан и се лекува извън болнично заведение. Всички аварийни и спасителни служби са били незабавно изпратени на място.

          В югозападната част на Киев е избухнал пожар в автомобилен сервиз, а в северните и североизточните райони на столицата са паднали отломки от дронове – част от тях в вилна зона, други на открит терен.

          Руските сили нанесоха нова серия от ракетни удари срещу Украйна, като атаките са засегнали няколко области, сред които Черниговска, Николаевска, Харковска и Житомирска, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от ДПА. Експлозии са били чути на много места, включително в Киев, където противовъздушната отбрана е била активирана.

          Украинските медии информираха, че сред използваните оръжия са били и свръхзвукови ракети „Кинжал“. По предварителни данни ударите са били насочени основно срещу енергийната инфраструктура на страната, като пълният мащаб на нанесените щети все още се уточнява.

          Междувременно руското министерство на отбраната заяви, че негови сили са превзели още едно населено място в югоизточната Запорожка област. Според Москва става въпрос за село Косивцеве, разположено северно от град Гуляйполе, който е под засилен натиск през последните седмици. Информацията не може да бъде потвърдена по независим път, отбелязва Ройтерс.

          На този фон украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия все по-често използва територията на Беларус за нанасяне на удари срещу Украйна. В публикация във „Фейсбук“ след среща с военното ръководство той посочи, че това се отнася както за дронове, така и за ракетни атаки.

          „Това е рисковано за Беларус. Жалко е, че страната предава суверенитета си в услуга на руските агресивни амбиции“, написа Зеленски.

          По думите му Русия се опитва да заобиколи украинската противовъздушна отбрана, като разполага оборудване за атаки върху покривите на жилищни сгради в Беларус.

          Президентът подчерта, че тази практика показва пълно пренебрежение към човешкия живот и заяви, че украинската противовъздушна отбрана е получила инструкции да коригира стратегията си спрямо новата заплаха.

          В началото на пълномащабната инвазия Беларус предостави територията си като плацдарм за руските сили при опита за настъпление към Киев. Макар беларуските войски да не участват пряко в бойните действия, заплахата по общата граница продължава да ангажира значителни украински сили.

          Петима души са били ранени при руска въздушна атака срещу Киев през изминалата нощ, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.

          - Реклама -

          По думите му четирима от пострадалите са получили медицинска помощ, като трима са били хоспитализирани, а един е прегледан и се лекува извън болнично заведение. Всички аварийни и спасителни служби са били незабавно изпратени на място.

          В югозападната част на Киев е избухнал пожар в автомобилен сервиз, а в северните и североизточните райони на столицата са паднали отломки от дронове – част от тях в вилна зона, други на открит терен.

          Руските сили нанесоха нова серия от ракетни удари срещу Украйна, като атаките са засегнали няколко области, сред които Черниговска, Николаевска, Харковска и Житомирска, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от ДПА. Експлозии са били чути на много места, включително в Киев, където противовъздушната отбрана е била активирана.

          Украинските медии информираха, че сред използваните оръжия са били и свръхзвукови ракети „Кинжал“. По предварителни данни ударите са били насочени основно срещу енергийната инфраструктура на страната, като пълният мащаб на нанесените щети все още се уточнява.

          Междувременно руското министерство на отбраната заяви, че негови сили са превзели още едно населено място в югоизточната Запорожка област. Според Москва става въпрос за село Косивцеве, разположено северно от град Гуляйполе, който е под засилен натиск през последните седмици. Информацията не може да бъде потвърдена по независим път, отбелязва Ройтерс.

          На този фон украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия все по-често използва територията на Беларус за нанасяне на удари срещу Украйна. В публикация във „Фейсбук“ след среща с военното ръководство той посочи, че това се отнася както за дронове, така и за ракетни атаки.

          „Това е рисковано за Беларус. Жалко е, че страната предава суверенитета си в услуга на руските агресивни амбиции“, написа Зеленски.

          По думите му Русия се опитва да заобиколи украинската противовъздушна отбрана, като разполага оборудване за атаки върху покривите на жилищни сгради в Беларус.

          Президентът подчерта, че тази практика показва пълно пренебрежение към човешкия живот и заяви, че украинската противовъздушна отбрана е получила инструкции да коригира стратегията си спрямо новата заплаха.

          В началото на пълномащабната инвазия Беларус предостави територията си като плацдарм за руските сили при опита за настъпление към Киев. Макар беларуските войски да не участват пряко в бойните действия, заплахата по общата граница продължава да ангажира значителни украински сили.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Фон дер Лайен: Мирът в Украйна трябва да запази суверенитета и териториалната цялост на страната

          Красимир Попов -
          Председателят на Европейска комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че мирът в Украйна трябва да запази суверенитета и териториалната цялост на страната, след разговор...
          Политика

          Мерц: Зеленски има пълната подкрепа на Европа и Канада преди разговорите с Тръмп

          Красимир Попов -
          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че украинският президент Володимир Зеленски има „пълната подкрепа“ на европейските лидери и на Канада преди предстоящите му преговори с...
          Политика

          Макрон: Руските удари по Киев показват липса на интерес към мир

          Красимир Попов -
          Френският президент Еманюел Макрон заяви, че нощните руски удари по Киев ясно показват, че Москва не е заинтересована от прекратяване на войната в Украйна,...

          37 КОМЕНТАРА

          2. Няма нищо вярно,това са редовните дрънканици на зеленски,руснаците не искат по никакъв начин да замесват Белорусия,зеления интригант обаче иска всичко да ври и кипи,той е на принципа колкото по-зле,толкова по-добре,защото се надява да трогне запада и нато да му помогне,за тази последна надежда се е вкопчил и прави всякакви циркаджилъци,пускаше и дронове към Полша и Румъния за да ги вкара във войната.

          3. Запада и целия свят трябва да дадат на Украйна толкова оръжие че след такъв удар да се отвръща с двойно по голям по същия начин и да видиш тогава как бързо бързо ще спрат .🤣🤣🤣

          4. Изчерпа ли се вече опорката с ударени детски градини, ясли, пенсионерски домове, сиропиталища и подобни?!

          5. То и в Бегородска област има убити цивилни и ранени от украински дронове, но за тях никоя продажна медия и сайтове не казват и не пишат. И, не само в Белгород.

          9. Толкова ракети само 5 човека пистрадали в България 900 екипа на КАТ по храстите снимат и над 1000 пострадали

          10. Защо украйнците търпят този
            Зеленски! ??? Няма ли единици украйнец до му в
            Иди сметката???

            • Penka Petkova Защо не попиташ защо чебурашките търпят тоя с име на женски полов орган, заради когото умират хора и от двете страни? Няма ли кой да му спре ботокса и той ще си умре от мъка?

            • Penka Petkova , защо руснаците търпят бункерския? Ще дойде ден, в който някой няма да иска да пие чай.
              И….“украИнци“, госпожо. Аман от неграмотност!

            • Penka Petkova вие госпожо Пенка, нито сте човек, а за жена и майка и дума не може да става. Позор!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions