В рамките на час: Две земетресения разлюляха България

Две земетресения бяха регистрирани в България в рамките на един час, показват данните на Национален институт по геофизика, геодезия и география към Българска академия на науките.
Първият трус е отчетен около 10:22 часа с магнитуд 2,0 по скалата на Рихтер. Епицентърът му е бил в района на Рила, на приблизително 15 километра южно от град Долна баня.
По-рано през деня, около 9:08 часа, е регистрирано още едно земетресение с магнитуд 2,1 и дълбочина около 12 километра. То е било на около 13 километра от град Сърница.
Към момента няма данни за нанесени щети или пострадали, като и двата труса са били слаби и усетени само локално.
Ние сме благословени от бога
РАЗЛЮЛЯ ВИ МОЗЪЦИТЕ 2.0!!!
Е ,това е слаба работа незнам ,защо въобще го правите на въпрос,като такива малки изригвания на земните пластове се случват по няколко пъти на ден ?
Какво ли не е претърпяла тази наша страна,и още колко ли!?
Ами добре ,такива да са и колкото по рядко по добре !
Хора , България е защитена по Божията воля, и нищо няма да и се случи.
АЙДЕ!!!
С този магнитут дори не се усещат.
Иде и по-страшно земетресение в България! Все повече и повече се увеличава дупката – „в ролката на тоалетната хартия“ в България! Расте всяка следваща седмица все повече и повече !!!??? Още малко остана и всички ще пропаднем в дупката на тоалетната на ЕС!!!! Майтап няма! Нито излишна усмивка!!Тази дупка ще ни погълне неусетно всички докато празнуваме!!! Ще се удавим в „тоалетната“ им !!! В тоалетната на прасетата!!!Тя расте вече в рамките на часове! Хора!!??? Погледнете БЪЛГАРИ!!! ИДВА ГИБЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ!!!!
Много слаба е
Магнитуд 2.0 и 2.1 слава Богу никого и нищо не може да разлюлее! Престанете да дърпате Дявола за опашката с тези идиотски заглавия! Вие сте направо престъпници!
От 30г ни люля а дано в Банкя да е 7 по рихтер
те са слаби
