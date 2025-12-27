НА ЖИВО
          - Реклама -
          В рамките на час: Две земетресения разлюляха България

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Две земетресения бяха регистрирани в България в рамките на един час, показват данните на Национален институт по геофизика, геодезия и география към Българска академия на науките.

          Първият трус е отчетен около 10:22 часа с магнитуд 2,0 по скалата на Рихтер. Епицентърът му е бил в района на Рила, на приблизително 15 километра южно от град Долна баня.

          Мощно земетресение удари Тайван Мощно земетресение удари Тайван

          По-рано през деня, около 9:08 часа, е регистрирано още едно земетресение с магнитуд 2,1 и дълбочина около 12 километра. То е било на около 13 километра от град Сърница.

          Към момента няма данни за нанесени щети или пострадали, като и двата труса са били слаби и усетени само локално.

          7. Е ,това е слаба работа незнам ,защо въобще го правите на въпрос,като такива малки изригвания на земните пластове се случват по няколко пъти на ден ?

          15. В рамките на час: Две земетресения разлюляха България!
            Иде и по-страшно земетресение в България! Все повече и повече се увеличава дупката – „в ролката на тоалетната хартия“ в България! Расте всяка следваща седмица все повече и повече !!!??? Още малко остана и всички ще пропаднем в дупката на тоалетната на ЕС!!!! Майтап няма! Нито излишна усмивка!!Тази дупка ще ни погълне неусетно всички докато празнуваме!!! Ще се удавим в „тоалетната“ им !!! В тоалетната на прасетата!!!Тя расте вече в рамките на часове! Хора!!??? Погледнете БЪЛГАРИ!!! ИДВА ГИБЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ!!!!

          17. Магнитуд 2.0 и 2.1 слава Богу никого и нищо не може да разлюлее! Престанете да дърпате Дявола за опашката с тези идиотски заглавия! Вие сте направо престъпници!

          18. Първият трус е отчетен около 10:22 часа с магнитуд 2,0 по скалата на Рихтер. Епицентърът му е бил в района на Рила, на приблизително 15 километра южно от град Долна баня.
            По-рано през деня, около 9:08 часа, е регистрирано още едно земетресение с магнитуд 2,1 и дълбочина около 12 километра. То е било на около 13 километра от град Сърница.

