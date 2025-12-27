ВИДЕО: Ракетни удари оставиха Киев без ток и топло

Киев остава в критична ситуация след новата серия ракетни удари. Кметът на столицата Виталий Кличко съобщи, че в районите на левия бряг електроснабдяването е напълно прекъснато. Освен това около една трета от града остава без топлофикация заради неработещи топлоелектрически централи.

След пожарите, предизвикани от ударите, над града се е образувал смог. Градската администрация препоръча на жителите да не отварят прозорците, за да се предпазят от дима и замърсения въздух.

Според местните власти аварийните служби работят по възстановяване на инфраструктурата, но ситуацията остава трудна заради продължаващите разрушения и опасността от нови атаки.

Киевската община призова гражданите да се движат с повишено внимание и да следват инструкциите на спасителните и аварийни екипи, за да се избегнат допълнителни инциденти.