ВИДЕО: Ракетни удари оставиха Киев без ток и топло

Киев остава в критична ситуация след новата серия ракетни удари. Кметът на столицата Виталий Кличко съобщи, че в районите на левия бряг електроснабдяването е напълно прекъснато. Освен това около една трета от града остава без топлофикация заради неработещи топлоелектрически централи.
- Реклама -
След пожарите, предизвикани от ударите, над града се е образувал смог. Градската администрация препоръча на жителите да не отварят прозорците, за да се предпазят от дима и замърсения въздух.
Според местните власти аварийните служби работят по възстановяване на инфраструктурата, но ситуацията остава трудна заради продължаващите разрушения и опасността от нови атаки.
Киевската община призова гражданите да се движат с повишено внимание и да следват инструкциите на спасителните и аварийни екипи, за да се избегнат допълнителни инциденти.
Киев остава в критична ситуация след новата серия ракетни удари. Кметът на столицата Виталий Кличко съобщи, че в районите на левия бряг електроснабдяването е напълно прекъснато. Освен това около една трета от града остава без топлофикация заради неработещи топлоелектрически централи.
- Реклама -
След пожарите, предизвикани от ударите, над града се е образувал смог. Градската администрация препоръча на жителите да не отварят прозорците, за да се предпазят от дима и замърсения въздух.
Според местните власти аварийните служби работят по възстановяване на инфраструктурата, но ситуацията остава трудна заради продължаващите разрушения и опасността от нови атаки.
Киевската община призова гражданите да се движат с повишено внимание и да следват инструкциите на спасителните и аварийни екипи, за да се избегнат допълнителни инциденти.
Така трябва, Бандера ще им даде ток!!!
Можете да се възмущавате, да се вайкате и да плачете над „чужди гробове“ искрено или лицемерно. Но това не променя нищо! Истината е написана в словото. А словото /библията/ на съвременна Украйна е химна им!
И там в Новия завет /химн/ на украинците е казано, че Украйна ще умре – все пак! Но преди това трябва да победи враговете си! Защото така е станало с Казацкия им род! И те са техните деди!
Така че, оставете днешните фанатични укроказаци да изпълнят волята на дедите им: – Украйна да стане УМрайна!
И нека Бог да опази от смърт другите чеда на тази многострадална земя, които не са от Казацкия род!
Химн на Украйна
Още не е умряла Украйна, нито славата, нито волята й.
На нас, младите юнаци, ще ни се усмихне съдбата.
Враговете ни ще загинат, като роса на слънце.
Ще властваме и ние, братя, в своята страна.
Нашата душа и тяло ще положим за нашата свобода,
И ще покажем, че ние, братя, сме от КАЗАЦКИЯ род.
Баш по празниците не е хубаво
Димитър Ш. Григоров До един под земята за гнусните фашозоидни укри ! Мор за измислената държава и измисления народ бандеровци. Слава России ! Слава Путину !
Одеса е отцепена от Украйна НАТО брои жертвите от Великобритания специални сили САС и френски легион са онищожени в южното пристанище на Одеса. Русия е щедра ще има коледни подаръци за всички ще сте доволни
Я, изтрий слогана българин и се напиши руzzороб😡
Русия е щедра раздава коледни подаръци на фашиска Украйна. НАТО броят жертвите в Одеса отцепена от Украйна кеф голям кеф
BRAVO,
за едни 90 милиарда съм тук
Това е пълна дезинформация! ВСУ е пред Москва. Чакат англичаните, че да влязат заедно на Красная площадь 😂😂😂
Mario Ivanovich чакатго с кафе
Elena Karparova Няма да е кафе, а въже. И не в Москва, а в Киев. Накрая ще се осъзнаят. Клоуна не е чел за съдбата на Чаушеску.
Твърде зеленясал стана този свят.
Зелена сделка.
Зелена валута.
Зеленски…
Време е да влезе нещо различно от този хибриден цвят получен между жълтото 2 синьото…
Например само жълто! Или само синьо! Само червено…
Бяло-синьо-червено е добра комбинация. Не случайно е избрана от САЩ, Великобритания, Франция, Русия…
Киеците да слагат в печките пачките евро, които сме им пратили, гладувайки и да се надяват зеленчука да не ги открадне всичките, за да не умрът от студ!
Длъжен е да ги преведе на Байдън!
Такава е схемата, която измислиха американските „демократи“…
Затова Тръмп се съюзи с Путин. А цялата ЛГБТИ върхушка в ЕС е прокси на американските комунисти начело с Байдън и шантавата, ялова камила! Те са назначени, за да направляват паричните потоци от европейските данъкоплатци, през Зеленски, към американската Демократическа партия.
С тези пари един ден ще купят гласовете на негрите, евреите и латиносите, за да победят републиканците.
Схема…
Браво
Дреме му на турист N1на света сънародниците му.
На зеленото човече му е слаб тока !
Ех тия чипове от перални… Празно няма братче.
Georgi Drenski имат чудесни перални, какво да се прави 😅