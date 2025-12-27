НА ЖИВО
          Война

          ВИДЕО: Ракетни удари оставиха Киев без ток и топло

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Киев остава в критична ситуация след новата серия ракетни удари. Кметът на столицата Виталий Кличко съобщи, че в районите на левия бряг електроснабдяването е напълно прекъснато. Освен това около една трета от града остава без топлофикация заради неработещи топлоелектрически централи.

          След пожарите, предизвикани от ударите, над града се е образувал смог. Градската администрация препоръча на жителите да не отварят прозорците, за да се предпазят от дима и замърсения въздух.

          Според местните власти аварийните служби работят по възстановяване на инфраструктурата, но ситуацията остава трудна заради продължаващите разрушения и опасността от нови атаки.

          Киевската община призова гражданите да се движат с повишено внимание и да следват инструкциите на спасителните и аварийни екипи, за да се избегнат допълнителни инциденти.

          - Реклама -

          20 КОМЕНТАРА

          2. Можете да се възмущавате, да се вайкате и да плачете над „чужди гробове“ искрено или лицемерно. Но това не променя нищо! Истината е написана в словото. А словото /библията/ на съвременна Украйна е химна им!
            И там в Новия завет /химн/ на украинците е казано, че Украйна ще умре – все пак! Но преди това трябва да победи враговете си! Защото така е станало с Казацкия им род! И те са техните деди!

            Така че, оставете днешните фанатични укроказаци да изпълнят волята на дедите им: – Украйна да стане УМрайна!

            И нека Бог да опази от смърт другите чеда на тази многострадална земя, които не са от Казацкия род!

            Химн на Украйна

            Още не е умряла Украйна, нито славата, нито волята й.
            На нас, младите юнаци, ще ни се усмихне съдбата.

            Враговете ни ще загинат, като роса на слънце.

            Ще властваме и ние, братя, в своята страна.

            Нашата душа и тяло ще положим за нашата свобода,

            И ще покажем, че ние, братя, сме от КАЗАЦКИЯ род.

          4. Димитър Ш. Григоров До един под земята за гнусните фашозоидни укри ! Мор за измислената държава и измисления народ бандеровци. Слава России ! Слава Путину !

          5. Одеса е отцепена от Украйна НАТО брои жертвите от Великобритания специални сили САС и френски легион са онищожени в южното пристанище на Одеса. Русия е щедра ще има коледни подаръци за всички ще сте доволни

          6. Русия е щедра раздава коледни подаръци на фашиска Украйна. НАТО броят жертвите в Одеса отцепена от Украйна кеф голям кеф

          9. Това е пълна дезинформация! ВСУ е пред Москва. Чакат англичаните, че да влязат заедно на Красная площадь 😂😂😂

          10. Твърде зеленясал стана този свят.
            Зелена сделка.
            Зелена валута.
            Зеленски…
            Време е да влезе нещо различно от този хибриден цвят получен между жълтото 2 синьото…
            Например само жълто! Или само синьо! Само червено…
            Бяло-синьо-червено е добра комбинация. Не случайно е избрана от САЩ, Великобритания, Франция, Русия…

          11. Киеците да слагат в печките пачките евро, които сме им пратили, гладувайки и да се надяват зеленчука да не ги открадне всичките, за да не умрът от студ!

            • Длъжен е да ги преведе на Байдън!
              Такава е схемата, която измислиха американските „демократи“…
              Затова Тръмп се съюзи с Путин. А цялата ЛГБТИ върхушка в ЕС е прокси на американските комунисти начело с Байдън и шантавата, ялова камила! Те са назначени, за да направляват паричните потоци от европейските данъкоплатци, през Зеленски, към американската Демократическа партия.
              С тези пари един ден ще купят гласовете на негрите, евреите и латиносите, за да победят републиканците.
              Схема…

