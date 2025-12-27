Внимание: Оранжев код за бурен вятър утре (КАРТА)

Минималните температури утре ще бъдат между -3° и 2°, в София – около -2°.

Утре над Източна България ще духа силен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух.

Оранжев код за силен и бурен вятър е обявен в северозападните и югозападните райони на страната.

На отделни места, главно в Североизточна България, ще превали слаб сняг.

Максималните температури преди обяд ще са между 2° и 7°, в София – около 3°, а по Черноморието – между 4° и 7°.

В планините, най-вече в Стара планина, ще има снеговалежи, а по старопланинските проходи се очакват снежни виелици.

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-югозапад.

В вторник повече слънчеви часове ще има преди обяд, а следобед облачността ще се увеличи, без валежи.

В сряда и четвъртък времето ще е доста студено и ветровито.

През първия ден на Новата година на отделни места, главно в Северна България и планинските райони, ще превали слаб сняг.