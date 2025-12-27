„За Зеленски това е КАТАСТРОФА“: Десетки депутати от „Слуга на народа“ са разследвани от НАБУ

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) са разобличили организирана престъпна група с участието на действащи народни депутати, съобщи бившият украински депутат Анатолий Шарий в публикации в своя Telegram канал.
По негови данни следствени действия се провеждат в сградата на Комисията по транспорт към Върховната рада.
Според него разследването няма връзка с операция „Мидас“ или делото „Миндич“, а касае друго корупционно разследване в обкръжението на президентаВолодимир Зеленски.
Шарий отправя и крайно остри коментари, като твърди, че разследването е изключително мащабно и компрометиращо:
В заключение бившият депутат определя ситуацията като изключително сериозна политическа криза за украинския държавен глава:
Да продава златните кенефи
Разбойническата шайка на наркомана крала, крала, та чак се остала…
И още ще излязат
Не мозе да бъде!
Крадлив дрогиран убиец на народа си, фашист и престъпник !
Добър ден, западна Европа. Тя /Украйна/ още преди войната беше най корумпираната държава в света.. Те товареха земята си/черноземен/ на вагони и я продаваха на САЩ
Катастрофа е за нас !!! Вдигат ни постоянно данъците и всичко поскъпва, а ние ще подаряваме милиарди на Украйна !!!
И Зеленски „не знае“ нищо!
Мафия,корупция както тук.
Кой знае каква е истината…прилича на активно мероприятие.
Този номер за втори път го играят, изтъркани хамерикански изпълнения
Ще окапят като есенни листа и без мнозинство какви ли ще ги върши Зеления…
Давайте още милиарди на Украйна! На наркомана и шайката му пари им трябват!
Ами нормално в един момент кораба ще потъне хубаво е да го напуснеш богат
Чак пък „катастрофа“. Няма никаква причина да мислим, че Зеленски има нещо общо с това. А, и каквото и да става, малко корупция е само напълно приемливата фира, която трябва с готовност да преглътнем в името на общата борба срещу путинските орди.
Георги Чанков Малко корупция в Украйна?Вие сериозно
От 2014 милиарди се наливат колко са навън в сметки на Зеления ,на поддръжниците от Радата и кохортата на Зеления.За сметка на данъкоплатци и унищожаване на икономики.
Нека не мрънкаме, Анна Иванова. И на Зеленски не му е лесно, докато ние се отърваме само с пари, той трябва да снабдява тела…
Най-малкото, което му дължим е да погледнем настрани за някои малки прегрешения. Това е малка цена щом искаме победа над Русия.
Георги Чанков, нищо не му дължим! Нито пък на Украина!
Не казвам, че му дължим, Мая Михова. Става дума за транзакция. Искаме победа над Русия, но не искаме да кървим самите. Зеленски осигурява кръвта. Това е неговата част от сделката. Другото е жълти стотинки.
Георги Чанков Така голяма част от украинските крадци изчезнаха по държавите и обират децата на бедните за ковчези.И колко от милиардите са окрадени и са навън в сметки ,имоти и от кохортата на Зеления и Радата.Корупцията и там е огромна като нашата.
Крадците не са важни, Анна Иванова. Крадци бол. Хора за фронта трябват. А, сега засега, Зеленски успява да снабдява телата.
До последния украинец! Слава Україні!
Георги Чанков Вие сериозни лиии….?🤣🤣🤣
Сериозен съм като смъртта, Maq Petrovska. Дали съм буквален е друг въпрос…
Георги Чанков ти си жалък смешник, малкия! Сигурно в портмонето си имаш снимка на дрогирания
Георги Чанков ,😁😂😂, о да, ма той зеле, нищичко не знае, че кЪк тъй, пък и то само мъничко корупцийка! Ми като у нас, всички вождове, ей тъй по мъничко, крадат, ма ний шЪ преглътнем, щото те се борят с ,,путинските орди,, заради нас, бе!😎 Смешник, баламите измряха!
И това е ден преди срещата утре в Мар-а-лаго,където Зеленски няма да е на държавно посещение,а ще е на територия на Тръмп при негови условия,той няма да е там,за да се договоря.Обиските са силен сигнал и към Урсулките в Брюксел,защото ще стане ясно,че и те са част от схемата Да питам нашите защитници на Зеленски страхуват ли се вече
Lili Dimitrova Първи, те ще почнат да пеят на руски, предателите продажни.
Merry Qneva даже не й съмнявам.😉
Lili Dimitrova сигурно
Такива са от Слуги на урсулите.
И този скандал много бързо ще се разсее.
Пропее
Един от всички ще прочее, и тогава на клоуна му е спукана работата, трябва да вдига парашута….
Пари бол от всякъде крадене му е майката пък да се бие който ще и не ще
В Бг е по злеее,няма кой сериозен да ги подхване
Koripcia Mafia
Важното е,че е занесъл на Тръмп план за прекратяване на войната 😆
Разбира се, че паричните потоци към американските комунисти начело с Байдън и шантавата, ялова камила трябва да бъдат спрени!