„За Зеленски това е КАТАСТРОФА“: Десетки депутати от „Слуга на народа“ са разследвани от НАБУ

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) са разобличили организирана престъпна група с участието на действащи народни депутати, съобщи бившият украински депутат Анатолий Шарий в публикации в своя Telegram канал.

„НАБУ и САП по резултатите от операция под прикритие разобличиха организирана престъпна група, в състава на която влизат действащи народни депутати на Украйна. По данни на следствието участниците системно са получавали неправомерна изгода за гласуване във Върховната рада на Украйна“, пише Шарий. - Реклама -

По негови данни следствени действия се провеждат в сградата на Комисията по транспорт към Върховната рада.

„По моя информация, следствените действия се извършват в помещението на Комисията на Радата по транспорт. Неин председател е народният депутат Юрий Кисел, който е близък приятел на Сергей Шефир и на Зеленски“, твърди Шарий.

Според него разследването няма връзка с операция „Мидас“ или делото „Миндич“, а касае друго корупционно разследване в обкръжението на президента Володимир Зеленски.

„Обиските на НАБУ и САП не са свързани с „Мидас“ и делото „Миндич“. Става дума за друго разследване в обкръжението на Зеленски. Поредното ОПГ“, пише още той.

Шарий отправя и крайно остри коментари, като твърди, че разследването е изключително мащабно и компрометиращо:

„Там десетки депутати са замесени. Процесът ще бъде много тежък“.

В заключение бившият депутат определя ситуацията като изключително сериозна политическа криза за украинския държавен глава: