          „За Зеленски това е КАТАСТРОФА“: Десетки депутати от „Слуга на народа“ са разследвани от НАБУ

          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) са разобличили организирана престъпна група с участието на действащи народни депутати, съобщи бившият украински депутат Анатолий Шарий в публикации в своя Telegram канал.

          „НАБУ и САП по резултатите от операция под прикритие разобличиха организирана престъпна група, в състава на която влизат действащи народни депутати на Украйна. По данни на следствието участниците системно са получавали неправомерна изгода за гласуване във Върховната рада на Украйна“, пише Шарий.

          По негови данни следствени действия се провеждат в сградата на Комисията по транспорт към Върховната рада.

          „По моя информация, следствените действия се извършват в помещението на Комисията на Радата по транспорт. Неин председател е народният депутат Юрий Кисел, който е близък приятел на Сергей Шефир и на Зеленски“, твърди Шарий.

          Според него разследването няма връзка с операция „Мидас“ или делото „Миндич“, а касае друго корупционно разследване в обкръжението на президента Володимир Зеленски.

          „Обиските на НАБУ и САП не са свързани с „Мидас“ и делото „Миндич“. Става дума за друго разследване в обкръжението на Зеленски. Поредното ОПГ“, пише още той.

          Шарий отправя и крайно остри коментари, като твърди, че разследването е изключително мащабно и компрометиращо:

          „Там десетки депутати са замесени. Процесът ще бъде много тежък“.

          В заключение бившият депутат определя ситуацията като изключително сериозна политическа криза за украинския държавен глава:

          „За Зеленски това е катастрофа. Кисел е един от най-близките му хора и приятел на Шефир. Тук няма как да се измъкнат“, пише Шарий.

          38 КОМЕНТАРА

          6. Добър ден, западна Европа. Тя /Украйна/ още преди войната беше най корумпираната държава в света.. Те товареха земята си/черноземен/ на вагони и я продаваха на САЩ

          7. Катастрофа е за нас !!! Вдигат ни постоянно данъците и всичко поскъпва, а ние ще подаряваме милиарди на Украйна !!!

          15. Чак пък „катастрофа“. Няма никаква причина да мислим, че Зеленски има нещо общо с това. А, и каквото и да става, малко корупция е само напълно приемливата фира, която трябва с готовност да преглътнем в името на общата борба срещу путинските орди.
            #ДаБългария #ДемократичнаБългария

            • Георги Чанков Малко корупция в Украйна?Вие сериозно
              От 2014 милиарди се наливат колко са навън в сметки на Зеления ,на поддръжниците от Радата и кохортата на Зеления.За сметка на данъкоплатци и унищожаване на икономики.

              • Нека не мрънкаме, Анна Иванова. И на Зеленски не му е лесно, докато ние се отърваме само с пари, той трябва да снабдява тела…

                Най-малкото, което му дължим е да погледнем настрани за някои малки прегрешения. Това е малка цена щом искаме победа над Русия.
                #ДаБългария #ДемократичнаБългария

              • Не казвам, че му дължим, Мая Михова. Става дума за транзакция. Искаме победа над Русия, но не искаме да кървим самите. Зеленски осигурява кръвта. Това е неговата част от сделката. Другото е жълти стотинки.
                #ДаБългария #ДемократичнаБългария

              • Георги Чанков Така голяма част от украинските крадци изчезнаха по държавите и обират децата на бедните за ковчези.И колко от милиардите са окрадени и са навън в сметки ,имоти и от кохортата на Зеления и Радата.Корупцията и там е огромна като нашата.

              • Крадците не са важни, Анна Иванова. Крадци бол. Хора за фронта трябват. А, сега засега, Зеленски успява да снабдява телата.

                До последния украинец! Слава Україні!
                #ДаБългария #ДемократичнаБългария

              • Сериозен съм като смъртта, Maq Petrovska. Дали съм буквален е друг въпрос…
                #ДаБългария #ДемократичнаБългария #войнолюбци

            • Георги Чанков ти си жалък смешник, малкия! Сигурно в портмонето си имаш снимка на дрогирания

            • Георги Чанков ,😁😂😂, о да, ма той зеле, нищичко не знае, че кЪк тъй, пък и то само мъничко корупцийка! Ми като у нас, всички вождове, ей тъй по мъничко, крадат, ма ний шЪ преглътнем, щото те се борят с ,,путинските орди,, заради нас, бе!😎 Смешник, баламите измряха!

          16. И това е ден преди срещата утре в Мар-а-лаго,където Зеленски няма да е на държавно посещение,а ще е на територия на Тръмп при негови условия,той няма да е там,за да се договоря.Обиските са силен сигнал и към Урсулките в Брюксел,защото ще стане ясно,че и те са част от схемата Да питам нашите защитници на Зеленски страхуват ли се вече

          20. Един от всички ще прочее, и тогава на клоуна му е спукана работата, трябва да вдига парашута….

          25. Разбира се, че паричните потоци към американските комунисти начело с Байдън и шантавата, ялова камила трябва да бъдат спрени!

