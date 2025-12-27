НА ЖИВО
          Зафиров: Смисълът на участието ни в управлението бе държавата да работи за хората

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Участието на БСП в управлението е било продиктувано от ясни принципи и чувство за отговорност към обществото. Това заяви председателят на БСП – Обединена левица Атанас Зафиров, който участва в заседание на Областния съвет на БСП – Пловдив, съобщават от партията.

          По думите му социалистите са доказали, че когато поемат управленска отговорност, могат да реализират реални леви политики в интерес на хората – насочени към социална справедливост, икономическа стабилност и силна държава.

          Зафиров постави акцент върху усилията на левицата за защита на доходите, социалните права и сигурността на гражданите. Според него именно левите политики са осигурили стабилност и предвидимост в условията на динамична и силно предизвикателна обществена и геополитическа среда.

          Каузата на БСП е държавата да работи за хората, а не хората да плащат цената на кризи и политическа нестабилност, подчерта Зафиров и добави, че това е бил смисълът на участието на партията в управлението.

          В заседанието са участвали представители на партийните организации от град Пловдив и всички общини в областта, както и министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов.

          274 КОМЕНТАРА

          1. За хората….???? Че кой от всичкиви в парламента и не само, рабори за хората. Хайде моля ви се. За хората. Пълни глупости. Сякаш не ни е ясно, че сте там да пълните бездънните си джобове

          2. Смисълът на участието беше да се краде! Ако работехте за хората, щяхме да ИМАМЕ ДЕТСКА БОЛНИЦА, а не ВОДНИ централи на ЯЗОВИРИТЕ чрез които да печелите за вас от безплатен основен ресурс ( водата)! А хората практически да бъдат без вода, защото източвате язовирите и ги опразвате до нула, произвеждайки ток!
            ЗАТВОР ЗА ВАС!

