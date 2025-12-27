Зафиров: Смисълът на участието ни в управлението бе държавата да работи за хората

Участието на БСП в управлението е било продиктувано от ясни принципи и чувство за отговорност към обществото. Това заяви председателят на БСП – Обединена левица Атанас Зафиров, който участва в заседание на Областния съвет на БСП – Пловдив, съобщават от партията.

- Реклама -

По думите му социалистите са доказали, че когато поемат управленска отговорност, могат да реализират реални леви политики в интерес на хората – насочени към социална справедливост, икономическа стабилност и силна държава.

Зафиров постави акцент върху усилията на левицата за защита на доходите, социалните права и сигурността на гражданите. Според него именно левите политики са осигурили стабилност и предвидимост в условията на динамична и силно предизвикателна обществена и геополитическа среда.

Каузата на БСП е държавата да работи за хората, а не хората да плащат цената на кризи и политическа нестабилност, подчерта Зафиров и добави, че това е бил смисълът на участието на партията в управлението.

В заседанието са участвали представители на партийните организации от град Пловдив и всички общини в областта, както и министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов.