НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          ЗАРАДИ ЗАПЛАХИ: Спряха ремонта на дигата, защитаваща Гелеменово

          1
          317
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          По искане на кмета на село Гелеменово Светлана Андреева, служителите на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница са прекратили дейностите по възстановяване на скъсаната дига на Телки дере, съобщи bTV.

          - Реклама -

          По информация от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните, по настояване на кмета и след отправени заплахи, тежката техника, както и работниците на дружеството, ще напуснат землището на селото.

          Бедствено положение в Гелеменово заради наводнения Бедствено положение в Гелеменово заради наводнения

          От министерството съобщават, че предстои да бъде подаден сигнал до прокуратурата, тъй като дружеството не е в състояние да изпълни своите законоустановени задължения и да извърши необходимия спешен ремонт.

          Въпреки спирането на строително-възстановителните дейности, екипи на клон Тополница остават на място и работят денонощно, като следят нивото на реката, за да не се допусне ново заливане.

          По-рано в селото беше обявено частично бедствено положение, а към момента обстановката постепенно се успокоява, уточняват от институциите.

          По искане на кмета на село Гелеменово Светлана Андреева, служителите на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница са прекратили дейностите по възстановяване на скъсаната дига на Телки дере, съобщи bTV.

          - Реклама -

          По информация от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните, по настояване на кмета и след отправени заплахи, тежката техника, както и работниците на дружеството, ще напуснат землището на селото.

          Бедствено положение в Гелеменово заради наводнения Бедствено положение в Гелеменово заради наводнения

          От министерството съобщават, че предстои да бъде подаден сигнал до прокуратурата, тъй като дружеството не е в състояние да изпълни своите законоустановени задължения и да извърши необходимия спешен ремонт.

          Въпреки спирането на строително-възстановителните дейности, екипи на клон Тополница остават на място и работят денонощно, като следят нивото на реката, за да не се допусне ново заливане.

          По-рано в селото беше обявено частично бедствено положение, а към момента обстановката постепенно се успокоява, уточняват от институциите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          България и Албания координират усилията си за засилване на източния фланг на НАТО

          Красимир Попов -
          Министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов проведе среща с министъра на отбраната на Република Албания Пиро Вънгу, посветена на съвместния принос на двете...
          Крими

          „За Зеленски това е КАТАСТРОФА“: Десетки депутати от „Слуга на народа“ са разследвани от НАБУ

          Никола Павлов -
          Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) са разобличили организирана престъпна група с участието на действащи народни депутати, съобщи бившият...
          Общество

          Предмет, приличащ на бомба, е открит на сметище край Монтана

          Никола Павлов -
          Цилиндричен метален предмет, наподобяващ взривно устройство, е бил намерен вчера на депото за твърди битови отпадъци край Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР...

          1 коментар

          1. е ама те тамън навреме бе, даже предварително, превантивно – усвояване, от 36 -34 фиктивни, видими, чувствителни….. 😉 изчадия

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions