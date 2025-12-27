ЗАРАДИ ЗАПЛАХИ: Спряха ремонта на дигата, защитаваща Гелеменово

По искане на кмета на село ГелеменовоСветлана Андреева, служителите на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница са прекратили дейностите по възстановяване на скъсаната дига на Телки дере, съобщи bTV.
По информация от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните, по настояване на кмета и след отправени заплахи, тежката техника, както и работниците на дружеството, ще напуснат землището на селото.
От министерството съобщават, че предстои да бъде подаден сигнал до прокуратурата, тъй като дружеството не е в състояние да изпълни своите законоустановени задължения и да извърши необходимия спешен ремонт.
Въпреки спирането на строително-възстановителните дейности, екипи на клон Тополница остават на място и работят денонощно, като следят нивото на реката, за да не се допусне ново заливане.
По-рано в селото беше обявено частично бедствено положение, а към момента обстановката постепенно се успокоява, уточняват от институциите.
