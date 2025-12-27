Затруднения в трафика: Гръцките фермери отново затвориха „Кулата“ и „Илинден“

Ограничено е движението на тежкотоварни моторни превозни средства над 12 тона през граничния преход „Кулата – Промахон“ заради протест на гръцки граждани. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

По същата причина е въведено ограничение и за МПС над 12 тона през граничния пункт „Илинден – Ексохи“, по път II-19 Симитли – Гоце Делчев. От пътната агенция уточниха, че шофьорите на тежкотоварни камиони изчакват на място.

Протестът на гръцките фермери е в ход от 3 декември. Недоволството е породено от забавянето на изплащането на земеделските субсидии, което е резултат от скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания – ОПЕКЕПЕ.

С блокади в различни точки на страната гръцките земеделци продължават протестните си действия, като засилват натиска върху правителството, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ.