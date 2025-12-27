Зеленски пристигна в Канада за среща с премиера Марк Карни преди разговорите с Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Халифакс, Канада, за среща с канадския премиер Марк Карни.

Информацията беше съобщена от неговия говорител ден преди планираните преговори с текущия президент на САЩ Доналд Тръмп, предаде АФП.

„Пристигнахме в Халифакс. Ще се състои двустранна среща между президента и премиера Карни, следвана от съвместен телефонен разговор с европейските лидери“, заяви говорителят на Зеленски Сергий Никифоров.

Срещата в Канада е част от интензивната дипломатическа програма на Киев, насочена към координация с ключови западни партньори в навечерието на разговорите със Съединените щати.