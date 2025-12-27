НА ЖИВО
      събота, 27.12.25
          Зеленски пристигна в Канада за среща с премиера Марк Карни преди разговорите с Тръмп

          Снимка: БГНЕС
          Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Халифакс, Канада, за среща с канадския премиер Марк Карни.

          Информацията беше съобщена от неговия говорител ден преди планираните преговори с текущия президент на САЩ Доналд Тръмп, предаде АФП.

          „Пристигнахме в Халифакс. Ще се състои двустранна среща между президента и премиера Карни, следвана от съвместен телефонен разговор с европейските лидери“, заяви говорителят на Зеленски Сергий Никифоров.

          Срещата в Канада е част от интензивната дипломатическа програма на Киев, насочена към координация с ключови западни партньори в навечерието на разговорите със Съединените щати.

          Политика

          Карни: Траен мир в Украйна е възможен само при желание от страна на Русия

          Красимир Попов -
          Установяването на справедлив и траен мир в Украйна изисква реално желание от страна на Русия. Това заяви канадският премиер Марк Карни, като остро осъди...
          Икономика

          Огромно подводно златно находище край Шандонг превърна Китай в азиатски лидер по резерви

          Красимир Попов -
          Златно находище от стотици тонове беше открито край бреговете на полуостров Шандонг в североизточен Китай, като се превърна в най-голямото подводно златно находище в...
          Политика

          Сенатор Ранд Пол разкри разточителни федерални разходи за абсурдни експерименти

          Красимир Попов -
          Американските власти са пилеели средства на данъкоплатците за самоцелни експерименти, които не водят до реални резултати. Това се посочва в годишния доклад за разточителните...

