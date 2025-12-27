Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Халифакс, Канада, за среща с канадския премиер Марк Карни.
- Реклама -
Информацията беше съобщена от неговия говорител ден преди планираните преговори с текущия президент на САЩ Доналд Тръмп, предаде АФП.
Срещата в Канада е част от интензивната дипломатическа програма на Киев, насочена към координация с ключови западни партньори в навечерието на разговорите със Съединените щати.
Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Халифакс, Канада, за среща с канадския премиер Марк Карни.
- Реклама -
Информацията беше съобщена от неговия говорител ден преди планираните преговори с текущия президент на САЩ Доналд Тръмп, предаде АФП.
Срещата в Канада е част от интензивната дипломатическа програма на Киев, насочена към координация с ключови западни партньори в навечерието на разговорите със Съединените щати.
, Нацистите се събират и ближат рани, с бело!!!
Срещнали се един евреин и една еврейска подлога соросоид…