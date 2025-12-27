НА ЖИВО
          
          
          
          Зеленски: Срещата с Тръмп ще бъде публична

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп, която ще се проведе в неделя, ще бъде публична и в присъствието на медиите. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Интерфакс-Украйна.

          „Мисля, че срещата ни ще бъде с камери в присъствието на медиите. Не знам дали ще бъде така още в началото или в края, но това ще бъде публична среща“, заяви Зеленски пред репортери в събота.

          Огромен удар преди срещата Тръмп-Зеленски: Разбиха ОПГ на украински депутати Огромен удар преди срещата Тръмп-Зеленски: Разбиха ОПГ на украински депутати

          По думите му украинският преговарящ екип, след няколко срещи с американската страна, е постигнал съгласие, че при наличие на напредък в разговорите следва среща на най-високо равнище.

          „И фактът, че… утре ще имаме среща във Флорида с президента Тръмп, показва, че има такъв напредък“, подчерта Зеленски.

          Карни: Траен мир в Украйна е възможен само при желание от страна на Русия

          Красимир Попов -
          Установяването на справедлив и траен мир в Украйна изисква реално желание от страна на Русия. Това заяви канадският премиер Марк Карни, като остро осъди...
          Зеленски пристигна в Канада за среща с премиера Марк Карни преди разговорите с Тръмп

          Красимир Попов -
          Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Халифакс, Канада, за среща с канадския премиер Марк Карни. Информацията беше съобщена от неговия говорител ден преди планираните преговори...
          Огромно подводно златно находище край Шандонг превърна Китай в азиатски лидер по резерви

          Красимир Попов -
          Златно находище от стотици тонове беше открито край бреговете на полуостров Шандонг в североизточен Китай, като се превърна в най-голямото подводно златно находище в...

          2. Тръмп ще преговаря като световна сила а Зеленски като пратеник на желаещите от Европа той дори няма собствено мнение,преди всяка среща и след всяка среща не се прибира в Украйна да докладва а заминава за Париж,Лондон или Бон.

            • Мая Георгиева Европа и Англия-Англия-Англия печелят време за да може икономиките им да произведат нужните оръжия.Един край на тая война ще вкара европейското и украинското ръководство и елит в затвора.Ще почнат да се задават въпроси,разследвание ще се разсекретят документи ще се сменят разследващите органи ще постъпят сведения и от Русия.Мир няма да има докато начело на Германия,Франция и Великобритания е сегашната управляваща върхушка.Видя се ясно че Европа е уж демократична но тия три държави определят кое е демократично и кое не всички други са пълнеж.Видя се че няма никакво значение че Англия е в Брекзит това не и пречи да управлява Европа

          
          
          
          

