Срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп, която ще се проведе в неделя, ще бъде публична и в присъствието на медиите. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Интерфакс-Украйна.
По думите му украинският преговарящ екип, след няколко срещи с американската страна, е постигнал съгласие, че при наличие на напредък в разговорите следва среща на най-високо равнище.
Копейките треперят от злоба и страх в ареста
Тръмп ще преговаря като световна сила а Зеленски като пратеник на желаещите от Европа той дори няма собствено мнение,преди всяка среща и след всяка среща не се прибира в Украйна да докладва а заминава за Париж,Лондон или Бон.
Цанко Василев ти ли му караш самолета та знаеш
Според теб е постигнат напредък Посредник е Доналт Тръмп .Русия решава.
Аман от техните „преговори“, залисват публиката… 🤮
Мая Георгиева Европа и Англия-Англия-Англия печелят време за да може икономиките им да произведат нужните оръжия.Един край на тая война ще вкара европейското и украинското ръководство и елит в затвора.Ще почнат да се задават въпроси,разследвание ще се разсекретят документи ще се сменят разследващите органи ще постъпят сведения и от Русия.Мир няма да има докато начело на Германия,Франция и Великобритания е сегашната управляваща върхушка.Видя се ясно че Европа е уж демократична но тия три държави определят кое е демократично и кое не всички други са пълнеж.Видя се че няма никакво значение че Англия е в Брекзит това не и пречи да управлява Европа