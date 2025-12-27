Зеленски: Срещата с Тръмп ще бъде публична

Срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп, която ще се проведе в неделя, ще бъде публична и в присъствието на медиите. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Интерфакс-Украйна.

„Мисля, че срещата ни ще бъде с камери в присъствието на медиите. Не знам дали ще бъде така още в началото или в края, но това ще бъде публична среща“, заяви Зеленски пред репортери в събота. - Реклама -

По думите му украинският преговарящ екип, след няколко срещи с американската страна, е постигнал съгласие, че при наличие на напредък в разговорите следва среща на най-високо равнище.