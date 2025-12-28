НА ЖИВО
          25-годишен футболист почина по време на благотворителен турнир във Видин

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          25-годишният футболист на ОФК „Бдин Видин“ Ангел Петров е загубил живота си по време на благотворителен турнир на малки вратички в спортна зала „Фестивална“ във Видин. Причината за смъртта му все още не е официално потвърдена. По неофициална информация младият спортист е получил сърдечен арест, като въпреки намесата на медицинско лице и екип на спешна помощ, животът му не е бил спасен.

          Ангел Петров е участвал в благотворителен мач за набиране на средства за 30-годишната Памела Ангелова от Видин, която се бореше с карцином на дебелото черво и за която беше разказано в „Здравей, България“. Преди дни тя е загубила битката с тежкото заболяване, а средствата, събрани от турнира, е трябвало да бъдат дарени за лечението на друг нуждаещ се човек.

          Младият футболист е възпитаник на Природо-математическата гимназия „Екзарх Антим I“ във Видин. Освен за ОФК „Бдин Видин“, той е играл и за ФК „Дреновец“.

          От двата клуба излязоха с емоционални съболезнователни послания.

          „С огромна болка в сърцата ОФК Бдин Видин съобщава, че нашият футболист от мъжкия отбор и юноша на клуба Ангел Петров ни напусна.

          Ачо беше повече от футболист и дете на клуба, той беше светлина в съблекалнята, усмивка, която не угасваше, и човек, който винаги даваше всичко от себе си. За отбора, за приятелите си, за хората около него. Доброто в него се усещаше без думи.

          Искрени съболезнования на нашия футболист Антон Петров и на цялото семейство Петрови. В тази тежка и несправедлива болка искаме да знаете, че не сте сами, ние винаги ще сме до вас!

          Ачо ще остане завинаги един от нас, в спомените и в сърцата.

          Почивай в мир, Ангеле. Няма да те забравим никога.“

          От ФК „Дреновец“ също изразиха дълбоката си скръб:

          „ФК Дреновец изказват своите най-искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Ангел Петров – Ачи.

          Загубата на млад живот е неизмерима болка.
          В този тежък момент сме с вас и споделяме болката Ви.
          Споменът за него ще остане завинаги в нашите сърца.
          Поклон пред светлата му памет!
          В знак на съпричастност ФК „Дреновец“ вади от употреба фланелката с номер 11 – Ачи завинаги един от нас!“

