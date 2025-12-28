25-годишен футболист почина по време на благотворителен турнир във Видин

25-годишният футболист на ОФК „Бдин Видин“ Ангел Петров е загубил живота си по време на благотворителен турнир на малки вратички в спортна зала „Фестивална“ във Видин. Причината за смъртта му все още не е официално потвърдена. По неофициална информация младият спортист е получил сърдечен арест, като въпреки намесата на медицинско лице и екип на спешна помощ, животът му не е бил спасен.
Ангел Петров е участвал в благотворителен мач за набиране на средства за 30-годишната Памела Ангелова от Видин, която се бореше с карцином на дебелото черво и за която беше разказано в „Здравей, България“. Преди дни тя е загубила битката с тежкото заболяване, а средствата, събрани от турнира, е трябвало да бъдат дарени за лечението на друг нуждаещ се човек.
Младият футболист е възпитаник на Природо-математическата гимназия „Екзарх Антим I“ във Видин. Освен за ОФК „Бдин Видин“, той е играл и за ФК „Дреновец“.
От двата клуба излязоха с емоционални съболезнователни послания.
От ФК „Дреновец“ също изразиха дълбоката си скръб:
