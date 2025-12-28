НА ЖИВО
      неделя, 28.12.25
          Баскетбол

          Балкан Ботевград приключи годината със стил

          Селекцията на Васил Христов разгроми Спартак Плевен със 103:75 точки

          Снимка: www.facebook.com/Balkan.Botevgrad
          Николай Минчев
          Балкан приключи 2025 година с десети пореден успех в НБЛ. Селекцията на Васил Христов обезличи Спартак Плевен със 103:75 в среща от 14-ия кръг, изиграна в „Арена Ботевград“.

          Очакванията за вълнуващ дуел бяха разбити на пух и прах още на старта, когато „зелените“ демонстрираха своята сила и вгорчиха допълнително настроението на състава, воден от Тодор Тодоров, нанасяйки му четвърто последователно поражение в родния елит. 

          Извън групата на балканци бе Илиян Пищиков. От своя страна „синьо-белите“ отново можеха да разчитат на Джулиън Люис, който се завърна след известно отсъствие.

          Отборът от Ботевград продължава да се намира еднолично на върха във временното класиране с 12 победи и само 1 загуба, а спартаклии заема петото място към момента с 6 успеха и 6 поражения. На 5 януари (понеделник) Балкан ще има визита на Рилски спортист, докато ден по-рано Спартак ще домакинства на Миньор 2015. 

          Константин Тошков влезе в ролята на топреализатор за Балкан със своите 18 точки. Джамари Блекмон го последва с 16, Джак Пейгънкоф остави срещу името си 15, 7 асистенции и 5 откраднати топки. Кортни Алекзандър се разписа с 11 точки, Димитър Димитров финишира с 10. 

          Джейлан МакКлауд отвърна за Спартак с 21 точки и 5 асистенции. Георги Цеков и Ноел Браун приключиха с по 11 точки. 

