      неделя, 28.12.25
          Без нов бюджет, но с индексация: Фискалният съвет предупреждава за риск

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          България ще посрещне новата година без приет редовен държавен бюджет. Вместо това ще действа удължителен закон за държавните финанси, който беше обнародван на 23 декември и влиза в сила от 1 януари.

          В последните си работни дни народните представители приеха и еднократна индексация на възнагражденията в бюджетната сфера за всички служители, които не получават минималната работна заплата. Увеличението е в размер на натрупаната годишна инфлация към 31 декември – 5%.

          Именно това решение предизвика остри критики от икономисти, сред които и членове на Фискалния съвет. Според тях начинът, по който е направена индексацията, е икономически необоснован и води до изкривяване на доходната политика.

          Манолов: България ще влезе в еврото без редовен бюджет и с правителство в оставка Манолов: България ще влезе в еврото без редовен бюджет и с правителство в оставка

          „Когато се правят такъв тип индексации не бива да се стъпва на изминалата година, защото тази инфлация, която е за 2025 година, всъщност вече в началото доходите са индексирани с нея. Тя е включена в това вече, което се е случило. Няма никаква логика ти да използваш едно и също нещо два пъти.“

          Това заяви Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, като подчерта, че в края на годината реалното увеличение на доходите в бюджетната сфера ще достигне между 19 и 20%, което според него представлява свръх преиндексиране.

          „Да оставим, че самата индексация на доходите в бюджетната сфера между 19 и 20% ще бъде в края на годината. И другото – отново технически въпрос. С каква инфлация трябва да бъде направен? Бюджетът е годишна задача. Редно е инфлацията, която се използва, да бъде средногодишна, а тя ще бъде доста по-ниска от тази, която са използвали в момента.“

          От Фискалния съвет предупреждават, че подобни решения без дългосрочна финансова рамка могат да доведат до допълнителен натиск върху публичните финанси, особено при липсата на редовен бюджет за новата година.

          Последвайте Евроком в Google News

