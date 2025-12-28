Без нов бюджет, но с индексация: Фискалният съвет предупреждава за риск

България ще посрещне новата година без приет редовен държавен бюджет. Вместо това ще действа удължителен закон за държавните финанси, който беше обнародван на 23 декември и влиза в сила от 1 януари.
В последните си работни дни народните представители приеха и еднократна индексация на възнагражденията в бюджетната сфера за всички служители, които не получават минималната работна заплата. Увеличението е в размер на натрупаната годишна инфлация към 31 декември – 5%.
Именно това решение предизвика остри критики от икономисти, сред които и членове на Фискалния съвет. Според тях начинът, по който е направена индексацията, е икономически необоснован и води до изкривяване на доходната политика.
Това заяви Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, като подчерта, че в края на годината реалното увеличение на доходите в бюджетната сфера ще достигне между 19 и 20%, което според него представлява свръх преиндексиране.
От Фискалния съвет предупреждават, че подобни решения без дългосрочна финансова рамка могат да доведат до допълнителен натиск върху публичните финанси, особено при липсата на редовен бюджет за новата година.
Този съвет не го ли закриха!! Защо те се индексират на 3 средни заплати +7 минимални на заседания😡😡😡
Идват избори, как няма, да вдигат заплати, особени на МВР – то
Фейсбук нямали да почне да ви трие профилите тролове пп ски
Георги Миланов още ли не са ви блокирали тролските профили
Дянков е пълен некадърник.
Kamen Kunchev Всички до един, са некадърници. Пасмина.