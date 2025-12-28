„Битката на половете“ в тениса отиде на сметката на Ник Кириос

Ник Кириос победи Арина Сабаленка с 6-3, 6-3 в „Битката на половете“. Срещата се игра в Дубай и се превърна в рядко срещано шоу за феновете.

Реално това бе среща между световната №1 при жените и №671 при мъжете, тъй като австралиецът последно игра мач на сингъл през март тази година и имаше много проблеми с контузии в последните две години.

Кириос доминираше почти през цялата среща, като относително лесно успя да се справи с опонентката си.

В края на мача при 5-3 той сервираше за успеха и реши да поиска таймаут, след което Сабаленка спаси още няколко точки, но в крайна сметка бе победена.

С цел до голяма степен условията да бъдат изравнени, двамата играха със само един сервис – тоест при грешка, точката директно отиваше за съперника. Това неутрализира опасния начален удар на Кирьос.

Освен това половината на Сабаленка бе по-малка от тази на Кириос.

Оригиналната „Битка на половете“ в тениса е сблъсъкът през 1973 година между 29-годишната Били Джийн Кинг и по това време 55-годишния Боби Ригс.

В този мач, наблюдаван от 90 милиона зрители по света, Кинг печели с 6-4, 6-3, 6-3, като успехът ѝ се счита за важна крачка в публичното възприемане на женския тенис.

През 1992 Мартина Навратилова и Джими Конърс изиграха своя „битка на половете“ с правила в полза на жената в двубоя. В крайна сметка този мач бе спечелен от Конърс със 7-5, 6-2.