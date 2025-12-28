Блокада по границата с Гърция: Затвориха пунктовете „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ за камиони

Важна информация за шофьорите, пътуващи към границата с Гърция. Заради поредна блокада на гръцките фермери движението на товарни автомобили през граничен пункт „Илинден“ е временно преустановено и в двете посоки.

- Реклама -

Ограничения са въведени и на граничен пункт „Капитан Петко войвода“, където е спряно движението от България към Гърция, отново само за товарни автомобили.

Леките автомобили преминават без затруднения, уточняват от властите.

Допълнително е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона и през ГКПП „Кулата – Промахон“. Шофьорите на тежкотоварни камиони изчакват на място, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От институциите призовават водачите на товарни автомобили да следят актуалната пътна обстановка и при възможност да използват алтернативни маршрути.