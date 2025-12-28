НА ЖИВО
          Британските профсъюзи призоваха за връщане към митническия съюз на ЕС

          Снимка: narvikk / iStock
          Най-голямата профсъюзна организация във Великобритания призова лейбъристкото правителство да обмисли повторно присъединяване към митническия съюз на ЕС. Темата отново отваря една от основните разделителни линии около Брекзит, в момент когато управляващата партия се сблъсква със слаб икономически растеж и нарастващ натиск от традиционната си електорална база.

          В интервю за The Guardian генералният секретар на Конгрес на профсъюзите (TUC) Пол Новак заяви, че Лейбъристката партия трябва да търси възможно най-тесни икономически отношения с ЕС, за да се намалят търговските търкания и да се подкрепят доходите на домакинствата.

          „Правителството трябва да направи всичко възможно, за да изгради възможно най-тесни положителни работни отношения с Европа в икономически и политически план, включително и митническия съюз“, заяви Новак, цитиран от Politico.

          Обединеното кралство напусна митническия съюз на Европейския съюз след референдума за Брекзит през 2016 г. и официално излезе от блока през януари 2020 г. при управлението на тогавашния министър-председател Борис Джонсън. Страната остана временно в съответствие с търговските правила на ЕС по време на преходния период, преди окончателно да напусне митническия съюз на 1 януари 2021 г., когато влезе в сила Споразумението за търговия и сътрудничество между Лондон и Брюксел.

          Тази стъпка възстанови правото на Великобритания да сключва самостоятелни търговски споразумения, но доведе и до митнически проверки, правила за произход и нови бариери за износителите.

          Премиерът Киър Стармър досега изключва възможността за повторно присъединяване към митническия съюз, определяйки я като „червена линия“, като в същото време обещава по-широко „презареждане“ на отношенията с Брюксел.

          „Ние се сближаваме с ЕС по редица въпроси, включително в областта на търговията и икономиката“, заяви Стармър пред депутатите по-рано този месец, като добави: „Имаме ясни червени линии по отношение на единния пазар и митническия съюз“.

            Jimmy Stoikov иска най вече Краля преди кралицата взимаше най много субсидии за земеделски производител в Европа

            Е, явно някой иска да е в Европа. Че никой не искал, са легенди á ла „Красная плошчадь". След има-няма две петилетки Великобритания отново ще е член на ЕС. И колкото и парадоксално да звучи, немалка заслуга за това ще имат Путлер и Краснов 🙂

