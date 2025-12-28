Най-голямата профсъюзна организация във Великобритания призова лейбъристкото правителство да обмисли повторно присъединяване към митническия съюз на ЕС. Темата отново отваря една от основните разделителни линии около Брекзит, в момент когато управляващата партия се сблъсква със слаб икономически растеж и нарастващ натиск от традиционната си електорална база.
В интервю за The Guardian генералният секретар на Конгрес на профсъюзите (TUC) Пол Новак заяви, че Лейбъристката партия трябва да търси възможно най-тесни икономически отношения с ЕС, за да се намалят търговските търкания и да се подкрепят доходите на домакинствата.
Обединеното кралство напусна митническия съюз на Европейския съюз след референдума за Брекзит през 2016 г. и официално излезе от блока през януари 2020 г. при управлението на тогавашния министър-председател Борис Джонсън. Страната остана временно в съответствие с търговските правила на ЕС по време на преходния период, преди окончателно да напусне митническия съюз на 1 януари 2021 г., когато влезе в сила Споразумението за търговия и сътрудничество между Лондон и Брюксел.
Тази стъпка възстанови правото на Великобритания да сключва самостоятелни търговски споразумения, но доведе и до митнически проверки, правила за произход и нови бариери за износителите.
Премиерът Киър Стармър досега изключва възможността за повторно присъединяване към митническия съюз, определяйки я като „червена линия“, като в същото време обещава по-широко „презареждане“ на отношенията с Брюксел.
Що бе нали никой не иска да е в Европа, ще се разпада?!
Jimmy Stoikov иска най вече Краля преди кралицата взимаше най много субсидии за земеделски производител в Европа
Е, явно някой иска да е в Европа. Че никой не искал, са легенди á ла „Красная плошчадь“. След има-няма две петилетки Великобритания отново ще е член на ЕС. И колкото и парадоксално да звучи, немалка заслуга за това ще имат Путлер и Краснов 🙂