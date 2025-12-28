Чили създава гигант в добива на литий с участие на Codelco и SQM

Чилийската държавна компания Codelco, водещ световен производител на мед, и частната минна компания SQM, в която участва китайски капитал, обявиха създаването на гигантска компания за добив на литий – ключов лек метал за батериите на електрическите автомобили.

Чили е вторият по големина производител на литий в света и притежава около 40% от световните запаси от стратегическия ресурс, използван широко в електромобили и други чисти технологии.

Партньорството ще позволи на двете компании съвместно да увеличат добива на литий в солената равнина Атакама в северната част на страната, предаде АФП.

Новото публично-частно дружество ще носи името Nova Andino Litio SpA, съобщи Codelco, която определи сделката като „една от най-значимите в историята на чилийския бизнес“. Китайската компания Tianqi притежава 22% от акциите на SQM.

„Новата компания ще извършва проучване, добив, производство и търговия с литий в солената равнина Атакама до 2060 г.“

— заявиха от Codelco.

Чилийските регулаторни органи одобриха съюза в началото на декември, като споразумението получи зелена светлина и от повече от 20 национални и международни регулатори, включително в Китай, Бразилия, Саудитска Арабия и Европейския съюз. Чили беше последната страна, дала окончателно одобрение, след като Китай го направи още през ноември.

Целта на партньорството е да възстанови лидерството на Чили в производството на литий, позиция, загубена в полза на Австралия преди близо десетилетие. Новата компания планира увеличение на производството с около 300 000 тона годишно в Атакама. За сравнение, през 2022 г. Чили е произвела 243 100 тона литий.

„Това съвместно предприятие дава възможност да се планира развитието на солената равнина Атакама в полза на световните пазари“,

— заяви Рикардо Рамос, главен изпълнителен директор на SQM.

Партньорството е част от Националната стратегия за литий, обявена от правителството на Габриел Борич през 2023 г., чиято цел е възстановяване на глобалното лидерство на Чили в сектора.

Според Codelco, чилийската държава ще получава около 70% от оперативната маржа от новото производство в периода 2025–2030 г., а след 2031 г. делът ѝ ще нарасне до 85%. Литият е формирал около 3% от износа на Чили през 2024 г.