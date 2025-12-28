НА ЖИВО
          Чистката в Локомотив София засегна четирима играчи

          Октавио Мантека, Патрик-Габриел Галчев, Лука Иванов и Жарко Истатков напуснаха "столичните железничари"

          Снимка: www.facebook.com/FCLokomotivSofia1929
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Октавио Мантека, Патрик-Габриел Галчев, Лука Иванов и Жарко Истатков вече не са част от Локомотив София.

          Договорът за наем на Галчев изтече, а останалите трима футболисти се разделиха с клуба по взаимно съгласие. Галчев, който бе преотстъпен от Левски, изигра 31 мача с „червено-черната“ фланелка, в които отбеляза 3 попадения и записа 3 асистенции.

          Лука Иванов е юноша на клуба и изигра 68 мача за първия отбор. Истатков има 5 мача на вратата на Локомотив, а през изминалия полусезон бе под наем в Спортист (Своге). За Октавио това бе втори период в клуба, като той има общо 54 срещи, 13 попадения и 5 асистенции с „червено-черната“ фланелка.

          „Ръководството на „Локомотив“ благодари и на четиримата за професионализма през годините и им пожелава много здраве, щастие и успехи в бъдеще!“, се казва в изявление на клуба. 

