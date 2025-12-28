НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 28.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          ЦСКА плаща 500 хиляди долара за последното си попълнение?

          Информацията идва от медиите в Казахстан

          0
          42
          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ЦСКА ще плати 500 000 долара за новото си попълнение Макс Ебонг, твърдят в Казахстан. Халфът пристига при „червените“ от местния Астана.

          - Реклама -

          „Футболният клуб Астана е решил да подобри финансовото си състояние, като реализира приход от трансфера на беларуския полузащитник Макс Ебонг.

          Футболистите и треньорите на Астана не са получавали заплати от септември тази година. Освен това клубът има и задължения към отбора под формата на неизплатени премии.

          Ебонг се присъедини към Астана през 2020 година. Той е изиграл 125 мача в казахстанската Висша лига, в които е отбелязал 10 гола и е направил 21 асистенции. Договорът му с българския ЦСКА е за срок от три години“, пише изданието asnews.kz.

          ЦСКА ще плати 500 000 долара за новото си попълнение Макс Ебонг, твърдят в Казахстан. Халфът пристига при „червените“ от местния Астана.

          - Реклама -

          „Футболният клуб Астана е решил да подобри финансовото си състояние, като реализира приход от трансфера на беларуския полузащитник Макс Ебонг.

          Футболистите и треньорите на Астана не са получавали заплати от септември тази година. Освен това клубът има и задължения към отбора под формата на неизплатени премии.

          Ебонг се присъедини към Астана през 2020 година. Той е изиграл 125 мача в казахстанската Висша лига, в които е отбелязал 10 гола и е направил 21 асистенции. Договорът му с българския ЦСКА е за срок от три години“, пише изданието asnews.kz.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Баскетбол

          Балкан Ботевград приключи годината със стил

          Николай Минчев -
          Балкан приключи 2025 година с десети пореден успех в НБЛ. Селекцията на Васил Христов обезличи Спартак Плевен със 103:75 в среща от 14-ия кръг,...
          Баскетбол

          Ръсел Уестбрук задмина Меджик Джонсън, а Сакраменто изненада Сан Антонио

          Николай Минчев -
          Ръсел Уестбрук вкара 21 точки за успеха на Сакраменто със 113:107 над Далас у дома в мач от НБА. За Кингс това бе едва...
          Футбол

          Нигерия стигна елиминациите в КАФ

          Николай Минчев -
          Нигерия победи Тунис с 3:2 в мач от втория кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации. С успеха нигерийците гарантираха класирането си...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions