ЦСКА плаща 500 хиляди долара за последното си попълнение?

ЦСКА ще плати 500 000 долара за новото си попълнение Макс Ебонг, твърдят в Казахстан. Халфът пристига при „червените“ от местния Астана.

„Футболният клуб Астана е решил да подобри финансовото си състояние, като реализира приход от трансфера на беларуския полузащитник Макс Ебонг.

Футболистите и треньорите на Астана не са получавали заплати от септември тази година. Освен това клубът има и задължения към отбора под формата на неизплатени премии.

Ебонг се присъедини към Астана през 2020 година. Той е изиграл 125 мача в казахстанската Висша лига, в които е отбелязал 10 гола и е направил 21 асистенции. Договорът му с българския ЦСКА е за срок от три години“, пише изданието asnews.kz.