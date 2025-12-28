През последните 24 часа руските сили са постигнали напредък на Гуляйполско и Покорвско направление в Украйна. Руската армия е напреднала в три града – Мирноград, Гуляйполе и Покровск, според анализаторите от информационния ресурс DeepState.

Освен това, руските сили са постигнали напредък близо до селата Новоекономичное и Красни Лиман, близо до Родинское край Покровск и близо до Зеленое при Гуляйполе.