      неделя, 28.12.25
          Война

          DeepState: Руската армия се придвижва в Покровск, Мирноград и Гуляйполе

          Гуляйполе
          Гуляйполе
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          През последните 24 часа руските сили са постигнали напредък на Гуляйполско и Покорвско направление в Украйна. Руската армия е напреднала в три града – Мирноград, Гуляйполе и Покровск, според анализаторите от информационния ресурс DeepState.

          Освен това, руските сили са постигнали напредък близо до селата Новоекономичное и Красни Лиман, близо до Родинское край Покровск и близо до Зеленое при Гуляйполе.

          Война

          Паника в Гуляйполе: ВСУ избягаха от команден пункт след атака на ДРГ от трима руснаци

          Иван Христов -
          Команден пункт на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Гуляйполе, Запорожка област, е бил изоставен без бой поради дезорганизация на отбраната, паника сред личния...
          Война

          Тежки боеве при Покровск, ВСУ контраатакуват на цялото направление

          Иван Христов -
          В района на Покровск при Гришино се водят тежки битки, пише Military Analytics. Руската армия е успяла да се закрепи в покрайнините на населеното...
          Война

          ВСУ ликвидираха над 100 руски спецназовци при операция с дронове в Бердянское

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са провели успешна операция  подразделение на руски специални части от Усурийск в Донецка област, съобщи Роберт „Мадяр“ Бровди, командир...

          13 КОМЕНТАРА

          4. За всяко село руснаците оставят един полк трупове , има ли смисъл от такива победи , Путин за това не спира войната защото ще му се търси сметка .

          8. Киев ще падне така или иначе. Но къде ще се изпокрият поддръжниците на укронацистите в Болхария?

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

