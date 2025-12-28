DeepState: Руската армия се придвижва в Покровск, Мирноград и Гуляйполе

През последните 24 часа руските сили са постигнали напредък на Гуляйполско и Покорвско направление в Украйна. Руската армия е напреднала в три града – Мирноград, Гуляйполе и Покровск, според анализаторите от информационния ресурс DeepState.
Освен това, руските сили са постигнали напредък близо до селата Новоекономичное и Красни Лиман, близо до Родинское край Покровск и близо до Зеленое при Гуляйполе.
Те от 2г превземат.
Ехххх, МЕЧТИИИИИ 🤣😂🤣😂
Те нали, го бяха превзели, преди два месеца!😃😃😃😃
За всяко село руснаците оставят един полк трупове , има ли смисъл от такива победи , Путин за това не спира войната защото ще му се търси сметка .
Съединител 80% подкрепят Путин и войната🐑
Ей мишоци,Покровск е руски доста отдавна!
Danail Radev хапчетата
Stoyan Georgiev Ами,пий си ги!
Danail Radev трудно се обяснява на копейка, че е прост на гъдулка
Danail Radev Шматка Ти беше на фронта на първа линия та видя и ся бързаш тука да разказваш ли??
Пътищата на войната, осеяни с руски трупове и още повече руски лъжи…
Не се придвижва, а ги е освободила.
Киев ще падне така или иначе. Но къде ще се изпокрият поддръжниците на укронацистите в Болхария?