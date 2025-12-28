НА ЖИВО
          Начало Свят Правосъдие

          Домашен арест за 10 бивши длъжностни лица на Болсонаро заради опит за преврат

          Снимка: TÉRCIO TEIXEIRA / AFP
          Върховният съд на Бразилия нареди домашен арест за 10 длъжностни лица от правителството на бившия президент Жаир Болсонаро, обвинени в участие в опит за преврат, съобщи полицията, цитирана от АФП.

          Според съда десетимата са подпомагали планирането на заговора, търсили са правна обосновка за преврат или са разпространявали дезинформация в социалните мрежи.

          Освен домашния арест, на засегнатите лица е забранено да приемат посетители, да използват социални мрежи и да контактуват с други разследвани, както и са задължени да предадат паспортите си и разрешителните си за огнестрелно оръжие, се посочва в изявление на Федералната полиция.

          Въпреки че вече са били осъдени, 10-те длъжностни лица са били на свобода в очакване на обжалване. Имената им не са официално оповестени. По данни на защитата, сред поставените под домашен арест е бившият съветник по международните въпроси на Болсонаро – Филипе Гарсия Мартинс.

          „Филипе Мартинс носеше електронна гривна на глезена до днес и не му беше позволено да напуска града. И така, какво се промени?“
          заяви неговият адвокат Джефри Чикини във видео, публикувано в Instagram.

          Друг осъден по делото – Силвиней Васкес – е бил задържан в Парагвай на 26 декември, докато се опитвал да се качи на самолет с фалшиви документи. Парагвайските власти са го експулсирали и предали на бразилската полиция. Върховният съд, който го е осъдил на 24 години и шест месеца затвор, разпореди той да бъде поставен в предварително задържане.

          През септември Върховният съд призна Жаир Болсонаро за виновен в заговор за оставане на власт след загубата на изборите през 2022 г. от Луис Инасио Лула да Силва и му наложи 27-годишна присъда. Сред осъдените по същото дело е и бившият шеф на разузнаването Александре Рамажем, който е избягал в САЩ.

          Опитът за преврат се провали поради липса на подкрепа от висшето военно командване. Болсонаро продължава да твърди, че е невинен и че е жертва на политическо преследване от страна на Върховния съд.

