Домашен арест за 10 бивши длъжностни лица на Болсонаро заради опит за преврат

Върховният съд на Бразилия нареди домашен арест за 10 длъжностни лица от правителството на бившия президент Жаир Болсонаро, обвинени в участие в опит за преврат, съобщи полицията, цитирана от АФП.

- Реклама -

Според съда десетимата са подпомагали планирането на заговора, търсили са правна обосновка за преврат или са разпространявали дезинформация в социалните мрежи.

Освен домашния арест, на засегнатите лица е забранено да приемат посетители, да използват социални мрежи и да контактуват с други разследвани, както и са задължени да предадат паспортите си и разрешителните си за огнестрелно оръжие, се посочва в изявление на Федералната полиция.

Въпреки че вече са били осъдени, 10-те длъжностни лица са били на свобода в очакване на обжалване. Имената им не са официално оповестени. По данни на защитата, сред поставените под домашен арест е бившият съветник по международните въпроси на Болсонаро – Филипе Гарсия Мартинс.

„Филипе Мартинс носеше електронна гривна на глезена до днес и не му беше позволено да напуска града. И така, какво се промени?“

заяви неговият адвокат Джефри Чикини във видео, публикувано в Instagram.

Друг осъден по делото – Силвиней Васкес – е бил задържан в Парагвай на 26 декември, докато се опитвал да се качи на самолет с фалшиви документи. Парагвайските власти са го експулсирали и предали на бразилската полиция. Върховният съд, който го е осъдил на 24 години и шест месеца затвор, разпореди той да бъде поставен в предварително задържане.

През септември Върховният съд призна Жаир Болсонаро за виновен в заговор за оставане на власт след загубата на изборите през 2022 г. от Луис Инасио Лула да Силва и му наложи 27-годишна присъда. Сред осъдените по същото дело е и бившият шеф на разузнаването Александре Рамажем, който е избягал в САЩ.

Опитът за преврат се провали поради липса на подкрепа от висшето военно командване. Болсонаро продължава да твърди, че е невинен и че е жертва на политическо преследване от страна на Върховния съд.