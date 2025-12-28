НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 28.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Дубъл на Хойлунд и три точки за Наполи

          Шампионите не допуснаха гол при гостуването на Кремонезе и се доближиха до върха в Серия А

          0
          7
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Наполи се наложи над Кремонезе с 2:0 в среща от 17-ия кръг на италианската Серия А. В герой за шампионите се превърна датският им нападател Расмус Хойлунд, който вкара и двете попадения за успеха.

          - Реклама -

          В 13-ата минута Хойлунд откри головата си сметка, след като бе най-съобразителен в наказателното поле и вкара при добавката в центъра на вратата. В последната минута на първата част датчанинът отново получи хубава възможност след извеждащ пас от Скот Мактоминей и удвой за крайното 2:0

          След почивката Хойлунд се опита безуспешно да вкара хеттрик, но най-близо до попадение за Наполи бе шотландският халф Мактоминей, чийто удар бе спасен от вратаря Емил Аудеро.

          С този успех Наполи излезе на второ място в класирането, като има точка по-малко от временния лидер Милан и една повече от Интер Милано, който обаче е и с мач по-малко и може да се завърне на върха. Кремонезе е на 12-а позиция с 21 точки. 

          Наполи се наложи над Кремонезе с 2:0 в среща от 17-ия кръг на италианската Серия А. В герой за шампионите се превърна датският им нападател Расмус Хойлунд, който вкара и двете попадения за успеха.

          - Реклама -

          В 13-ата минута Хойлунд откри головата си сметка, след като бе най-съобразителен в наказателното поле и вкара при добавката в центъра на вратата. В последната минута на първата част датчанинът отново получи хубава възможност след извеждащ пас от Скот Мактоминей и удвой за крайното 2:0

          След почивката Хойлунд се опита безуспешно да вкара хеттрик, но най-близо до попадение за Наполи бе шотландският халф Мактоминей, чийто удар бе спасен от вратаря Емил Аудеро.

          С този успех Наполи излезе на второ място в класирането, като има точка по-малко от временния лидер Милан и една повече от Интер Милано, който обаче е и с мач по-малко и може да се завърне на върха. Кремонезе е на 12-а позиция с 21 точки. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          „Битката на половете“ в тениса отиде на сметката на Ник Кириос

          Николай Минчев -
          Ник Кириос победи Арина Сабаленка с 6-3, 6-3 в „Битката на половете“. Срещата се игра в Дубай и се превърна в рядко срещано шоу...
          Футбол

          Лийдс си тръгна с равенство от гостуването на Съндърланд

          Николай Минчев -
          Съндърланд и Лийдс завършиха при 1:1 в първата неделна среща от 18-ия кръг в Премиър лийг. Мачът бе на "Стейдиъм ъф лайт". Единственото попадение през...
          Футбол

          Милан задмина Интер след класика срещу Верона

          Николай Минчев -
          Милан разби с 3:0 Верона на „Джузепе Меаца“ за финал на 2025 година. С този успех селекцията на Масимилиано Алегри оглави поне временно класирането...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions