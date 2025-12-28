Дубъл на Хойлунд и три точки за Наполи

Наполи се наложи над Кремонезе с 2:0 в среща от 17-ия кръг на италианската Серия А. В герой за шампионите се превърна датският им нападател Расмус Хойлунд, който вкара и двете попадения за успеха.

В 13-ата минута Хойлунд откри головата си сметка, след като бе най-съобразителен в наказателното поле и вкара при добавката в центъра на вратата. В последната минута на първата част датчанинът отново получи хубава възможност след извеждащ пас от Скот Мактоминей и удвой за крайното 2:0

След почивката Хойлунд се опита безуспешно да вкара хеттрик, но най-близо до попадение за Наполи бе шотландският халф Мактоминей, чийто удар бе спасен от вратаря Емил Аудеро.

С този успех Наполи излезе на второ място в класирането, като има точка по-малко от временния лидер Милан и една повече от Интер Милано, който обаче е и с мач по-малко и може да се завърне на върха. Кремонезе е на 12-а позиция с 21 точки.