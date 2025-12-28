Експерти: Райският газ крие сериозни рискове за тялото и психиката

Употребата на райски газ може да доведе до тежки и дългосрочни последици за физическото и психичното здраве, предупредиха медицински и психологически експерти, цитирани от БТА.

Доц. д-р Людмила Нейкова, началник на катедра „Токсикология“ във Военномедицинска академия, обясни, че диазотният оксид не се счита за наркотик, но при системна употреба може да има пагубен ефект върху организма. По думите ѝ въздействието е както краткосрочно, така и отдалечено във времето.

Сред бързите ефекти са нарушения в централната и периферната нервна система, сърцето и мускулите, тъй като веществото измества кислорода. При продължителна употреба се наблюдават сериозни неврологични проблеми, нарушения в координацията, отслабване на имунната система, проблеми с кръвотворенето, обмяната на веществата и репродуктивните функции.

Особено тревожен е ефектът върху витамин B12, чийто недостиг може да доведе до анемия и трайни здравословни увреждания. В медицината райският газ се използва само в комбинация с кислород, докато при т.нар. „балони“ се вдишва чист диазотен оксид.

Психологът Росица Станулова предупреди, че дългосрочните психични последици включват риск от зависимост, агресия и дори психотични епизоди. По думите ѝ употребата е особено разпространена сред младежи, като на партита често се стига до консумация на десетки, а понякога и над 100 балона за една вечер.

Въпреки съществуващите законови ограничения, експертите са категорични, че контролът е недостатъчен. Темата беше обсъдена и на кръгла маса в София в началото на декември, където бяха предложени мерки като повишаване на цената, по-строга регулация и ограничаване на достъпа до райски газ.