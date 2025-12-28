Екзитполове в Косово: „Ветевендосе“ води, но без парламентарно мнозинство

Гласуването на парламентарните избори в Косово приключи в неделя, като екзитполовете показват преднина за партията „Ветевендосе“ (VV) на служебния премиер Албин Курти, но без необходимото мнозинство за самостоятелно управление.

- Реклама -

Според екзитпола на TV Klan Kosova, VV печели 44,1%, следвана от Демократическата партия на Косово (ДПК) с 23,9% и Демократичната лига на Косово (ДЛК) с 16,1%. Телевизионният канал T7 дава на VV 43,5%, като и останалите екзитполове потвърждават победа, но без категорично мнозинство.

Данните сочат, че VV може да разполага с около 50 от общо 120 парламентарни места, което е недостатъчно за самостоятелно управление.

Резултатът напомня изборите от 9 февруари, когато Курти спечели около 42%, но не успя да сформира правителство, което доведе страната до политическа криза.

Новият вот беше възприеман като възможност за излизане от 10-месечната политическа патова ситуация, с надежда това да отключи и чуждестранното финансиране за една от най-бедните държави в Европа.

„Избирателите не предложиха решение или изход от кризата“, заяви независимият наблюдател Дукаджин Горани пред местните медии.

„Очаквам същата ситуация след изборите“, каза пред АФП 42-годишният икономист Арбен Джелили в Прищина.

Фокус върху икономиката

След февруарските избори парламентът проведе над 50 заседания, без да успее да избере председател и да формира управляваща коалиция, което принуди страната да се върне към урните.

„След като резултатите станат известни, ще направим всичко възможно да сформираме парламента възможно най-бързо и да продължим с формирането на ново правителство“, обеща Курти след гласуването.

За разлика от предишната кампания, този път Курти постави икономиката в центъра, оставяйки на заден план отношенията със Сърбия, която не признава независимостта на Косово от 2008 г.

„Икономиката се справя много добре и тази година отново ще регистрираме ръст на БВП от 4%. През целия ми мандат никога не сме падали под 4 процента“, заяви Курти пред АФП.

В последните дни той обяви и еднократна помощ от 100 евро за пенсионерите и за всяко семейство с малки деца до края на годината.

ДПК и ДЛК определиха тези ходове като „изборна корупция“, като също водиха кампании с икономически фокус, но с критики към управлението.

„Който и да спечели, трябва да работи по-усилено за икономиката“, заяви 66-годишният пенсионер Арефик Мехмейли пред АФП в Прищина.

Над два милиона души имаха право на глас, включително десетки хиляди в чужбина. Избирателната активност достигна около 45%, малко по-висока от 40,6% през февруари.

„Очакваме по-добро от това, което е сега“, каза 53-годишната Сузана Симница след гласуването.

Освен основните партии, избирателите трябваше да изберат и представители за 20 места, запазени за малцинствата: 10 за сърбите, 4 за ромите, ашкалите и балканските египтяни, 3 за босненците, 2 за турците и 1 за горанците.