Екзитполове в Косово: „Ветевендосе“ води, но без парламентарно мнозинство

Гласуването на парламентарните избори в Косово приключи в неделя, като екзитполовете показват преднина за партията „Ветевендосе“ (VV) на служебния премиер Албин Курти, но без необходимото мнозинство за самостоятелно управление.
Според екзитпола на TV Klan Kosova, VV печели 44,1%, следвана от Демократическата партия на Косово (ДПК) с 23,9% и Демократичната лига на Косово (ДЛК) с 16,1%. Телевизионният канал T7 дава на VV 43,5%, като и останалите екзитполове потвърждават победа, но без категорично мнозинство.
Данните сочат, че VV може да разполага с около 50 от общо 120 парламентарни места, което е недостатъчно за самостоятелно управление.
Резултатът напомня изборите от 9 февруари, когато Курти спечели около 42%, но не успя да сформира правителство, което доведе страната до политическа криза.
Новият вот беше възприеман като възможност за излизане от 10-месечната политическа патова ситуация, с надежда това да отключи и чуждестранното финансиране за една от най-бедните държави в Европа.
Фокус върху икономиката
След февруарските избори парламентът проведе над 50 заседания, без да успее да избере председател и да формира управляваща коалиция, което принуди страната да се върне към урните.
За разлика от предишната кампания, този път Курти постави икономиката в центъра, оставяйки на заден план отношенията със Сърбия, която не признава независимостта на Косово от 2008 г.
В последните дни той обяви и еднократна помощ от 100 евро за пенсионерите и за всяко семейство с малки деца до края на годината.
ДПК и ДЛК определиха тези ходове като „изборна корупция“, като също водиха кампании с икономически фокус, но с критики към управлението.
Над два милиона души имаха право на глас, включително десетки хиляди в чужбина. Избирателната активност достигна около 45%, малко по-висока от 40,6% през февруари.
Освен основните партии, избирателите трябваше да изберат и представители за 20 места, запазени за малцинствата: 10 за сърбите, 4 за ромите, ашкалите и балканските египтяни, 3 за босненците, 2 за турците и 1 за горанците.