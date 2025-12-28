НА ЖИВО
          Фермерските протести в Гърция продължават

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          И днес в Гърция има затворени пътища заради протестите на фермерите, като движението се пренасочва по обходни маршрути. След възобновяването на ефективните протестни действия вчера бяха въведени нови блокади за товарните автомобили на два гранични пункта с България.

          По информация от организаторите на протестите, блокадите ще продължат и през днешния ден. На граничния пункт с България при Промахон и на пункта със Северна Македония при Евзони периодично ще бъде спирано преминаването на товарни камиони за около четири часа.

          В района от Александруполис към Солун са разположени множество трактори край пътя. По предварителна програма днес движението там ще бъде блокирано символично за около един час.

          Земеделските производители вече са затворили на три места магистралата Солун – Атина, като преминаването е възможно чрез обходни маршрути. Фермерите настояват правителството да приеме исканията им преди Нова година, за да прекратят протестните действия.

          „Дори и да започнем преговори, тракторите остават по пътищата до пълно решение за мерките“, заявиха представители на протестиращите.

          В същото време земеделците уверяват, че в навечерието на новогодишните празници ще бъде осигурено свободно придвижване по основните пътни артерии. Очаква се по-късно днес официална позиция и изявление от гръцкото правителство по повод продължаващите блокади.

