      неделя, 28.12.25
          Голям пожар в Букурещ: Опасност от разрастване, властите призоваха хората да не излизат навън (СНИМКИ+ВИДЕО)

          Снимка: Facebook
          Силен пожар избухна днес в склад със санитарни материали и пластмасови изделия на булевард „Юлиу Маниу“ в Шести сектор на Букурещ, съобщават телевизия „Диджи 24“ и сайтът „Зиаре“. На място са изпратени десетки пожарникари, а жителите в района получиха предупредителни съобщения чрез системата RO-Alert.

          По данни на Инспектората за извънредни ситуации Букурещ–Илфов, пожарът обхваща складови помещения с площ от около 800 квадратни метра.

          „Пожарът гори в складови помещения с площ около 800 квадратни метра. Горят санитарни материали, пластмасови елементи и други запалими материали“, уточняват от инспектората.

          На място са разположени 24 пожарни автомобила, три вишки, три линейки на службата за спешна помощ SMURD, както и специализиран пожарен автомобил с роботи.

          „За защита на пожарникарите се използват роботи за гасене, като се има предвид опасността от срутване на конструктивните елементи от структурата на сградата, както и на съхраняваните на стелажи продукти“, посочват още от инспектората, цитирани от „Аджерпрес“.

          В складовете има леснозапалими материали, а властите предупреждават за реална опасност от разрастване на пожара.

          Началникът на Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат заяви за „Диджи 24“, че операцията по овладяване на огъня може да продължи и през нощта.

          „В момента действат 24 пожарни автомобила, към които се добавят други специализирани коли с роботи и медицински екипи в подкрепа на пожарникарите. Нямаме жертви, нямаме ранени хора. Има риск от разрастване, макар и ограничен, към друг склад или фабрика за хранителни продукти, намираща се зад този склад“, посочи Арафат.

          По отношение на отделящия се дим, Арафат заяви, че се извършват непрекъснати измервания и засега няма данни за токсичност, но въпреки това хората в района са посъветвани да държат прозорците затворени.

          Здравният министър Александру Рогобете също публикува предупреждение във Facebook, в което препоръча на гражданите да избягват засегнатата зона, а на живеещите в близост да затворят прозорците и вентилационните системи, за да намалят риска от интоксикация с дим.

          Според сайта HotNews, пожарът е възникнал в склад на компанията „Black Sea Suppliers“, която търгува с оборудване и материали за отоплителни, климатични и газови инсталации. Складът се намира в близост до изхода на Букурещ към магистрала А1. Жителите в района са получили две последователни предупреждения чрез RO-Alert, отбелязва „Аджерпрес“.

