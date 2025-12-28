НА ЖИВО
          Хърватия поема сама охраната на небето си от 2026 г.

          Снимка: StudyCroatian.com
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          От 1 януари 2026 г. Хърватските военновъздушни сили официално ще поемат пълния контрол и защитата на националното въздушно пространство на страната. Това бележи ключов момент в развитието на отбранителните способности на Хърватия.

          Задачите по „еър полисинг“ ще се изпълняват от ескадрила от 12 многоцелеви изтребителя Rafale, след като хърватските пилоти завършиха пълния цикъл на обучение. От началото на 2026 г. страната ще охранява небето си в рамките на интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО.

          Командирът на военновъздушните сили генерал Крешимир Ражов заяви пред обществената телевизия HRT, че страната е напълно готова да защитава самостоятелно въздушното си пространство.

          „Ще бъдем в пълна бойна готовност 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, с време за реакция до 15 минути“, подчерта Ражов.

          Досега охраната на хърватското небе се осъществяваше временно от италиански изтребители Eurofighter и унгарски Gripen, докато страната изграждаше собствен капацитет с новата платформа Rafale.

          Изтребителите са част от по-широка многостепенна система за отбрана, която включва модерни радари и безпилотни апарати Bayraktar TB2. Наскоро Хърватия подписа и договор за 125 млн. евро за разработване на системи за противодействие на дронове.

          Министърът на отбраната Иван Анушич уточни, че проектът включва както стационарни, така и мобилни решения за защита на ключови обекти, сред които летищата в Загреб и Задар.

          Разработването на новите системи е поверено на хърватската индустрия, с водещо участие на компанията Конčар, което поставя страната сред държавите, инвестиращи активно в съвременна и технологично независима отбрана.

          1. И кой ще напада Харватия?По-важно ,че си има 12 изтребители, сама ще си пази небето! А нашето небе кой го пази, само питам?!😏😡

