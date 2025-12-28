НА ЖИВО
      неделя, 28.12.25
          Хусите обявиха израелското присъствие в Сомалиленд за „военна цел“

          Лидерът на хусите в Йемен, Абдул-Малик ал-Хути, предупреди в изявление, че израелско присъствие в Сомалиленд би било военна цел за неговите сили, два дни след като Израел официално призна Сомалиленд за независима държава. Снимка: БГНЕС
          Лидерът на хусите предупреди, че всяко израелско присъствие в Сомалиленд ще се счита за „военна цел“, в поредно остро осъждане на решението на Израел да признае отцепилия се регион.

          „Разглеждаме всяко израелско присъствие в Сомалиленд като военна цел за нашите въоръжени сили, тъй като то представлява агресия срещу Сомалия и Йемен и заплаха за сигурността на региона“, заяви Абдулмалик ал-Хути.

          Изявлението беше публикувано в неделя от медии, свързани с бунтовническото движение, и идва на фона на нарастващо регионално напрежение след дипломатическото решение на Израел.

          Изявлението беше публикувано в неделя от медии, свързани с бунтовническото движение, и идва на фона на нарастващо регионално напрежение след дипломатическото решение на Израел.

