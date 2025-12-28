Хусите обявиха израелското присъствие в Сомалиленд за „военна цел“

Лидерът на хусите предупреди, че всяко израелско присъствие в Сомалиленд ще се счита за „военна цел“, в поредно остро осъждане на решението на Израел да признае отцепилия се регион.
Изявлението беше публикувано в неделя от медии, свързани с бунтовническото движение, и идва на фона на нарастващо регионално напрежение след дипломатическото решение на Израел.
