Инвестициите в биткойн – как корпоративната стратегия може да се превърне в сериозен риск

Рязкото поевтиняване на криптовалутите в края на годината разклати сериозно компании, които заложиха агресивно на биткойна като ключов елемент от финансовата си стратегия. Спадът доведе до сривове в борсовите оценки, а опасенията от надуване на нов финансов балон отново излязоха на преден план, отбелязва АФП.

- Реклама -

След период на бурен растеж, когато Биткойн достигна рекордни нива над 126 000 долара през октомври, редица компании започнаха масово да трупат дигиталната валута. Мотивите варираха – от диверсификация на паричните резерви и защита от инфлация до стремеж за привличане на инвеститори, търсещи висока доходност.

Първоначално основните купувачи бяха фирми, тясно свързани с криптосектора – борси и т.нар. „копачи“, които използват мощни компютърни системи за добив на биткойни. Постепенно към тях се присъединиха и компании от напълно различни отрасли, което допълнително увеличи търсенето и ускори поскъпването на криптовалутата.

Рискът обаче нарасна значително, когато част от тези покупки започнаха да се финансират със заеми. Някои компании използваха конвертируеми облигации – инструмент, който предлага по-ниски лихви, но дава право на кредиторите да поискат плащане в акции. При спад на цената на акциите, какъвто често съпътства рязко поевтиняване на биткойна, този модел се превръща в сериозен проблем, тъй като инвеститорите могат да настояват за погасяване в брой, поставяйки фирмите под силен ликвиден натиск.

Първите сериозни сътресения се появиха след лятото, когато биткойнът започна да губи стойност и през ноември падна под 90 000 долара. Това разклати доверието към компании с голяма експозиция към криптовалутата.

„Пазарът много бързо започна да си задава въпроса дали тези компании няма да изпаднат в затруднение или дори да фалират“, заяви пред АФП Ерик Беноа, експерт по технологии и данни в банката Natixis.



Професорът по финанси от Университетът в Съсекс Карол Александър допълни, че регулаторната несигурност, кибератаките и рискът от измами допълнително подкопават доверието на инвеститорите в сектора.

Един от най-ярките примери е софтуерната компания Strategy, която е най-големият корпоративен притежател на биткойн в света – с над 671 000 монети, или около три процента от всички, които някога ще съществуват. В рамките на шест месеца обаче акциите ѝ поевтиняха с повече от 50%, а пазарната ѝ капитализация за кратко падна под общата стойност на притежаваните биткойни. Основният натиск дойде именно от широкото използване на конвертируеми облигации.

В опит да стабилизира ситуацията, Strategy емитира нови акции и формира резерв от 1,44 млрд. долара за плащане на дивиденти и лихви. Друг подход избра полупроводниковата компания Sequans, която продаде 970 биткойна, за да погаси част от дълга си. И двете компании не са коментирали официално пред АФП.

Анализаторите предупреждават, че ако изпаднали в затруднение фирми започнат масово да продават биткойни, това може да доведе до нови спадове и да задълбочи загубите.

„Рискът от заразяване в криптопазарите е значителен“, подчерта Карол Александър, като добави, че ефектът вероятно ще остане ограничен основно в рамките на криптосектора и няма да разклати сериозно традиционните финансови пазари.



От своя страна Дилън ЛеКлер, ръководител на стратегията за биткойн в японската компания Metaplanet, заяви пред АФП, че волатилността е част от естеството на биткойна.

„Биткойнът по своята същност е силно волатилен и в двете посоки, а ние приемаме тази волатилност като цената на дългосрочния потенциал“, посочи той.



Според Ерик Беноа бъдещето на сектора ще зависи от това дали компаниите ще започнат да генерират реални приходи от притежаваните биткойни – чрез финансови продукти и услуги – вместо да разчитат единствено на поскъпването им.

„Не всички ще оцелеят, но моделът ще продължи да съществува“, смята той.



Въпреки сътресенията, в сектора вече се появяват нови инициативи, сред които френската криптосъкровищна компания The Bitcoin Society на предприемача Ерик Ларшевек. По думите му спадът в цените е възможност, която позволява акумулиране на повече биткойни на по-ниска цена, но и ясно показва колко рискова може да бъде корпоративната зависимост от една силно волатилна дигитална валута.