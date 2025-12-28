ISW: ВСУ са освободили по-голямата част от Купянск

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са напреднали в Харковска област и са освободили по-голямата част от Купянск, съобщават анализаторите от базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), позовавайки се на геолокационни данни.

Геолокационните кадри, публикувани през втората половина на декември, показват, че украинските войски наскоро са напреднали по магистралата P-07 Купянск-Шевченково и магистралата P-79 Купянск-Чугуев в центъра на Купянск.

„ISW анализира множество геолокационни видеоклипове, записани през последните седмици, които показват напредъка на украинските войски близо до и в Купянск, което е в съответствие с изявленията на украински официални лица за успехите на Украйна в този район“, отбелязват анализаторите.

ВСУ също продължават да разчистват северните райони на града. Украйна в момента контролира по-голямата част от железопътния възел, което се отразява на логистиката на целия източен фронт.

ISW добавя, че руски военни блогъри сега признават успехите на Украйна и агресивно обвиняват руското Министерство на отбраната в лъжа за напредъка на руските войски.

Анализаторите смятат, че Русия сега удвоява усилията си да прикрие провалите си в Купянск, за да избегне отслабване на позицията си в продължаващите мирни преговори със САЩ.