Избори под контрола на хунтата: Мианмар започна едномесечно гласуване при строги ограничения

Изборните секции отвориха врати в Мианмар за изборите, организирани от военната хунта при строги ограничения, с което започна едномесечно гласуване, предаде АФП.

Наблюдатели на демократичните процеси определят вота като опит за „ребрандиране“ на военното управление, установено след преврата през 2021 година.

Избирателна секция в квартал Камают в Янгон отвори врати призори, в непосредствена близост до празната къща на демократичния лидер Аун Сан Су Чжи, която остава в затвора след военния преврат.

Изборите се провеждат в условия на силно ограничени политически свободи, отсъствие на независими медии и масови репресии срещу опозицията.

Военните власти представят гласуването като стъпка към „нормализация“, но за критиците то не отговаря на международните стандарти за свободни и честни избори.