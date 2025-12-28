НА ЖИВО
          Избори под контрола на хунтата: Мианмар започна едномесечно гласуване при строги ограничения

          Снимка: БГНЕС
          Изборните секции отвориха врати в Мианмар за изборите, организирани от военната хунта при строги ограничения, с което започна едномесечно гласуване, предаде АФП.

          Наблюдатели на демократичните процеси определят вота като опит за „ребрандиране“ на военното управление, установено след преврата през 2021 година.

          Избирателна секция в квартал Камают в Янгон отвори врати призори, в непосредствена близост до празната къща на демократичния лидер Аун Сан Су Чжи, която остава в затвора след военния преврат.

          Изборите се провеждат в условия на силно ограничени политически свободи, отсъствие на независими медии и масови репресии срещу опозицията.

          Военните власти представят гласуването като стъпка към „нормализация“, но за критиците то не отговаря на международните стандарти за свободни и честни избори.

